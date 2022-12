De Pleyber-Christ à la Tony Parker Academy, c’est le parcours de Yuna Lautrou. Fan de basket et joueuse assidue, Yuna n’a jamais vraiment choisi entre les études et les parquets. La Tony Parker Academy lui permet de concilier les 2.

Si aujourd’hui c’est Yuna que nous recevons, impossible de passer à côte du mythe que représente Tony Parker. Alors pour rappel, avant d’échanger avec notre invité, et pour rafraîchir la mémoire de nos chers auditeurs, Tony Parker, est un basketteur francais qui a évolué en NBA, joueur emblématique des Spurs de San Antonio, son palmarès est impressionnant avec notamment 4 titres de NBA, mais aussi un titre de meilleur joueur de finale NBA, et plusieurs fois médaillés avec l’équipe de france.

Pour l’occasion donc, les Evadés du sports prennent le large et filent à Lyon à la rencontre de ce petit bout de femme au parcours singulier et à la détermination qui détonne. Sans oublier le flash et la météo d’Hugo !