Parade nocturne lumineuse et cinéma avec Kernavélo et l’Emba à Quimper

Kernavélo et l’EMBA Business School (centre de formation quimpérois aux métiers du cycle) organisent une projection-débat du film « Les Échappées« , vendredi 2 décembre 2022 à Quimper, à 20h, dans l’amphithéâtre de l’EMBA (1 allée Plage des Gueux – Creac’h Gwen – Quimper). La projection sera suivie d’un échange avec Louise Roussel et Océane Le Pape, réalisatrices du documentaire.

Vélo Parade Nocturne « Cyclistes, brillez ! »

Cette parade cycliste partira du centre-ville de Quimper une fois la nuit tombée et se dirigera vers le campus de l’Emba Business School, toutes lumières allumées et toutes décorations lumineuses et festives bienvenues.

Accueil, pot amical et visite des ateliers cycle

L’Emba Business School accueillera les cyclistes de la vélo parade ainsi que les autres visiteuses et visiteurs venus pour la projection du film autour d’un pot.

Le responsable de la filière cycle de l’Emba proposera une visite des ateliers et sera disponible pour des échanges d’information ou d’orientation autour des métiers de la filière cycle.

Projection cinéma du film « Les Échappées »

Un film documentaire de Louise Roussel, Océane Le Pape et Thomas Schira.

À travers un voyage vélo initiatique de 3000 km, les deux réalisatrices sont parties à la rencontre de plus de 200 femmes, anciennes cyclistes professionnelles, voyageuses trentenaires et septuagénaires, mécaniciennes et cadreuse, cyclistes urbaines et engagées, championnes d’ultradistance…

Alors que les femmes sont ultra minoritaires dans toutes les sphères du vélo, ces « échappées » roulent, luttent, voyagent et travaillent pour changer le monde du vélo, leurs vies et les existences de celles qu’elles inspirent.

Les thématiques véhiculées par « Les Échappées » – mixité et égalité femmes/hommes, le vélo comme outil d’émancipation, de solidarité et de transformation – sont des sujets d’actualité.

Les infos pratiques:

– 17h45 : rendez-vous place Terre au Duc des premiers cyclistes

– 18h30 : départ de la balade lumineuse place Saint-Corentin

– 19h45 : arrivée à l’EMBA et pot d’accueil offert par l’EMBA

– 20h : projection des Échappées (durée 70′)

– 21h10 : échange avec les réalisatrices

Tarif de la projection : prix libre !