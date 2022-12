Du vent dans mes cheveux : sports et loisirs nature malgré le handicap, avec l’aide du parc d’Armorique

Olivier Parcy est sportif, passionné de nature et père d’une jeune fille en situation de handicap. Pour lui permettre de partager de bons moments, il a testé le vélo-tandem qui permet à un pilote d’entraîner un passager à mobilité réduite qui peut tout de même pédaler. Étant donné le prix de cet équipement (9000 €), Olivier s’est dit qu’il serait bon d’en mutualiser l’achat et de partager son usage au sein d’une association. Comme Olivier proposait des ateliers de réparation vélo à prix libre sur le marché de Lanvéoc, il a créé l’association dans cette commune de la presqu’île de Crozon qui lui met à disposition un local.

Des équipements pour profiter de la pleine nature quel que soit son handicap

L’objectif de Du vent dans mes cheveux est donc d’acheter d’autres équipements, notamment ceux qui permettent aux personnes de participer, comme le vélo tandem mais d’autres aussi pour celles qui sont très peu mobiles : joëlette (fauteuil roulant monté sur 2 roues et tracté par un piéton), poussette buggy, fauteuil hippocampe pour aller dans l’eau, cinquième roue de fauteuil roulant pour terrain accidenté…. Ces matériels sont fabriqués en petite série, avec des normes et des exigences de solidité qui expliquent leurs prix élevés (plusieurs milliers d’euros). Il est donc intéressant d’en partager l’usage. L’association prêtera ses matériels aux particuliers (du Finistère) et passera des conventions à prix modiques quand elle les confiera à des collectivités ou d’autres associations. Une bénévole ergothérapeute pourra aussi se charger de l’accompagnement des emprunteurs.

Pour acquérir des matériels, Du vent dans mes cheveux passera par le mécénat d’entreprise, les fondations et profitera du soutien du parc d’Armorique qui remboursera sur facture jusqu’à 1200 € de dépenses de l’association.