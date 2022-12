Photos géantes en costumes traditionnels sur les murs du Faou et de Rosnoën

La confédération culturelle Kenleur a pour vocation de faire vivre partout en France le patrimoine culturel breton : les musiques et danses, mais aussi à travers ces dernières, les costumes de notre région, qui en est particulièrement riche. 66 grandes modes vestimentaires ont été répertoriées par René-Yves Creston au milieu du XXe siècle, près de 1200 variantes de coiffes, ce qui justifie presque l’adage « kant bro kant giz » 100 pays, 100 modes. Surtout si on compte les déclinaisons de ces guises en fonction des métiers, du statut social, des moments de l’année et des époques. Les costumes bretons sont répertoriés depuis la Révolution française et 150 cercles celtiques continuent aujourd’hui à les porter lors des fêtes et festivals bretons. Vêtements, broderies, accessoires traditionnels sont donc toujours fabriqués et entretenus et les savoir-faire du passé se transmettent.

Un valorisation originale du patrimoine vestimentaire local

Dans le but de valoriser ce patrimoine vestimentaire avec une touche de fantaisie et beaucoup de modernité, Kenleur a lancé cette idée d’encollage urbain de grands portraits de personnes en costumes bretons en 2021. L’opération de « street art » a déjà été menée dans une vingtaine de villes bretonnes, notamment Châteaulin.

Ces photos anciennes, colorisées pour l’occasion (de motifs parfois fantaisistes), valorisent les costumes bretons locaux. Le Faou et Rosnoën ont approuvé la proposition du cercle celtique Bro ar ster goz qui va se charger de collecter et sélectionner les photos. L’idée est bien de reproduire en grand format (jusqu’à 3 X 6 m) les photos de personnes en costumes du cru, en l’occurrence le pays Rouzig.

Collecte de photos anciennes de personnes en costumes traditionnels, de fête ou de travail, du pays Rouzig

La population est donc invitée à fouiller dans son grenier pour trouver des photos anciennes originales, de bonne qualité, de personnes identifiées, et à les apporter le 10 décembre 2022 ou le 14 janvier 2023 pour Le Faou, salle Yves Nouvel de 16h à 18h et pour Rosnoën en mairie de 10h à 12h. Les photos intéressantes seront scannées puis les membres du cercle et les élus en choisiront 4 à 7 par commune. Ces dernières, après accord des propriétaires, seront éditées en grand format pour un collage éphémère sur des bâtiments publics ou privés, adaptés et bien visibles. Le collage dure quelques semaines. Au Faou, l’une des photos sera vernie pour tenir plus longtemps.