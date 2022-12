Un festival de cinéma pour Noël à Locronan

Désormais en fin d’année à Locronan, il y aura les illuminations, la grande roue et… un festival de cinéma ! C’est l’association La Niac emmenée par Christophe et Virginie Casazza qui rebondit sur le succès du festival Silence ça touille – cuisine et cinéma dont la première édition a eu lieu en septembre. Cette fois, il s’agit de rendre hommage à ce genre cinématographique si particulier qu’est le film de Noël. Généralement, l’humeur y est bonne, l’ambiance magique et le décor enchanté. C’est sans doute aux Etats-Unis qu’est né le genre, peut-être avec Franck Capra… Depuis, nombreux sont les cinéastes qui ont réalisé leur « film de Noël ».