« Les cheveux blancs, c’est un charme dont je me passe… »

Nouveau lieu, nouvelles voix pour poursuivre la réflexion autour des cheveux blancs et plus précisément autour de la vieillesse.

Nous partons pour une immersion dans l’atelier de Marie, salon de coiffure à Brest, lieu de confidence, de confession aussi où la question des cheveux blancs est abordée sans détour…ou presque. Marie nous accueille pour l’après-midi, elle nous partage son regard de professionnelle, nous raconte comment elle accompagne les femmes dans leur cheminement vers les cheveux blancs, nous livre aussi une vision sensible de la vieillesse.

Cette immersion nous donne à entendre les témoignages de trois femmes qui nous parlent de leur cheveux, des cheveux blancs. Ici, chez Marie, on coupe, on teint, on balaye, on blanchit le blanc, on le sublime. On se regarde dans un miroir, on se prépare, on s’apprivoise, on négocie avec ses propres représentations de la vieillesse.