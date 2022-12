Blandine Pellecuer crée du lien entre les adhérentes d’Entreprendre au féminin Bretagne

Blandine Pellecuer est coordinatrice régionale du pôle vie associative d’Entreprendre au féminin Bretagne. Embauchée au sein de l’association en 2021, elle s’est d’abord occupée de la communication entre adhérentes, des liens avec les collectivités locales et autres partenaires. Son nouveau poste va consister à construire de vrais parcours pour les bénévoles et à les aider à développer leurs compétences pour qu’elles aient un intérêt à s’impliquer davantage dans le réseau. Parmi ses projets, Blandine souhaite créer des temps d’intégration plus longs et plus intenses, comme des week-ends d’intégration.

Originaire du sud-est de la France, Blandine a étudié le management avant de voyager un an et demi entre Australie, Asie et Moyen-Orient. Bref, l’aventure lui va bien même si elle n’ a pas encore tenté celle de l’entrepreneuriat. Elle s’est tournée vers Entreprendre au féminin avant tout pour ses valeurs et parce que la question de l’égalité femmes/hommes lui tient à cœur.

Elle a aussi souhaité travailler en milieu associatif (et s’est aussi dotée d’un master en économie sociale et solidaire) pour trouver un sens à son activité ; elle connaît également le bénévolat de l’intérieur puisqu’elle a contribué au festival Sans dessus dessous, en charge de la programmation musicale et de l’accueil des artistes.

Choix musical : Louise Michel des Coureurs de rempart