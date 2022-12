Pour Noël, les artistes de N’ouzon ket nous replongent dans les années 1980

La remise exceptionnelle les 16, 17 et 18 décembre 2022 à Crozon

Presque joyeux Noël se passait en 1969… Malik Slimane, auteur et metteur en scène a donc décidé de placer cette nouvelle pièce de théâtre 15 ans plus tard en 1984. Certes, l’ombre du roman de Georges Orwell plane toujours sur les pensées du dramaturge ; mais il a aussi été fortement influencé par le duo de scénographie et costumes : Erwan Andrieux et Lee-Loo Perennou qui disposaient de toute la matière à récupérer, adaptée aux années 80. La remise exceptionnelle est donc en quelque sorte la suite de Presque joyeux Noël même si on peut voir ce spectacle indépendamment du précédent. C’est également une comédie tout public à suivre à partir de 10 ans.

On retrouve les mêmes personnages qu’en 1969, une famille quelque peu déjantée qui se retrouve pour le repas de Noël. Étant donné les personnalités qui la composent, on devine que la soirée promet d’être longue et mouvementée, entre manigances, secrets de famille, cadavres dans le placard (ou sous les rosiers)… Heureusement qu’il y a la remise où sont cachés les cadeaux et où chacun va pouvoir venir se réfugier pour souffler un peu !

On l’aura compris, à la manière de N’ouzon ket, il y aura de l’humour, un peu noir, de la politique aussi (les années 1980, années « fric » et encore très insouciantes quant à l’avenir de la planète) et toute l’esthétique « disco » et boules à facettes qui va bien.

Des comédiennes et comédiens amatrices et amateurs et pro aussi (Violaine Andrieux, Viviane Carazzai, Arthur Jan de Lagillardaie, Alexis Lacroix, Julie Nauroy, Xavier Pauly, Magali Perhirin, Anne Raffray, Anne-Elisabeth Rault, Morgane Thioux) ont collaboré ensemble à la pleine réussite de ce spectacle à découvrir les 16 et 17 décembre 2022 à 20h33 et le 18 décembre 2022 à 15h58 à Ty Skol Saint-Hernot à Crozon.

Les ateliers théâtre et écriture

Ces ateliers ont lieu au café Les voyageurs :

On peut pratiquer du théâtre avec Malik autour des Scènes de lit ; c’est de l’improvisation sur ce qui peut se passer dans un lit et c’est aussi pour le dramaturge l’occasion d’écrire peu à peu un spectacle qui sera présenté. On peut venir à tous les ateliers ou ponctuellement, on trouvera sa place !

On peut aussi suivre un atelier d’écriture, L’échappée belle, avec Magali Perhirin un lundi sur deux.

Et d’autres bons moments à vivre en 2023 avec N’ouzon ket

La nouvelle création contée En une seule nuit, elle a traversé tout le désert qui s’est jouée cet été et à l’automne en presqu’île, se rejoue le 5 février 2023 au festival Oups à Brest, et à l’Améthyste de Crozon en avril.

La Semaine femme(s) revient aux Voyageurs en mars après 2 ans d’absence.