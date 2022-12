La MFR de Rumengol applique la pédagogie de projet

À la Maison familiale rurale de Rumengol, les élèves alternent entre temps en entreprise et temps à la MFR. Un temps scolaire où les projets sont nombreux.

La Maison familiale rurale de Rumengol est l’une des 11 que compte l’association des MFR dans le Finistère. Ces établissements d’enseignement, en milieu rural comme l’indique leur nom, ont pour slogan : « cultivons les réussites ». Leur pédagogie est particulièrement orientée vers la pratique et, point important, la majorité des élèves sont logés dans la MFR ce qui permet de développer aussi la vie en collectivité. L’internat est suffisamment grand et tous les élèves ne sont pas sur le site en même temps.

La MFR de Rumengol : apprentissage et alternance

Les élèves de la MFR – 5 classes, de la seconde au BTS – sont soit en alternance (l’élève peut effectuer ses stages dans plusieurs entreprises) ou en apprentissage (l’élève est attaché à une seule entreprise pendant toute sa formation et il est rémunéré). C’est une nouveauté depuis quelques années à la MFR de Rumengol qui est également un CFA (Centre de formation par apprentissage).

Une mini-entreprise, un projet de box avec des produits locaux

La pratique est donc très présente dans l’enseignement, y compris en classe. Ainsi, les élèves mènent une mini-entreprise (reconnu par le concours Entreprendre pour apprendre). Le projet de Rumengol est très ancré au local puisqu’il s’agit de proposer des produits locaux ! Nos invités, Benoit Seznec (formateur à la MFR) et Thomas, Dylan, et Evan (élèves à la MFR) nous rappellent qu’il est possible de suivre des formations post-bac sur le territoire de l’Aulne Maritime.

Le site internet de la MFR de Rumengol au Faou et la page Facebook de la MFR de Rumengol