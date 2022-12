Play It Loud présente l’album de Neil Young: Harvest

» Le 14 février 1972 paraît le 4ème album studio de Mr Neil Percival Young, le fameux « HARVEST ». C’est l’album qu’une immense majorité du public a retenu de Neil Young, à l’époque chaque chambre d’étudiant possédait l’album, tout le monde l’a acheté ou au moins écouté. Comme à chaque fois avec Neil Young, c’est un album à double facette dans les paroles et dans la musique, accessible et optimiste mais aussi cynique, anxieux et sombre, annonçant déjà les moments difficiles à venir dans sa longue et créative carrière….. »