Antoine Minguy: quand le design et le vivre ensemble ne font qu’un.

Le vivre ensemble : une base du design.

Le vivre ensemble est source d’enrichissement personnel, favorisant et valorisant les relations entre les humains. Pour Antoine, le vivre ensemble fait partie de la définition de « se sentir vivant ». Dans le design, le vivre ensemble est une évidence car les objets de design sont créés par des humains par des humains; le design doit répondre aux besoins des gens, c’est ce que l’on apprend sur le design quand on étudie aux Beaux Arts ( à Rennes pour Antoine et Bénédicte ).

Il apparaît aux yeux d’Antoine que le banc, qu’il défini comme « l’assemblée national du quotidien universel », est une des bases du vivre ensemble, ce n’est qu’une chaise allongée créée pour permettre à plusieurs personne de s’asseoir en même temps et donc favorise l’échange. Mais pour qu’un objet, tel que le banc, lie deux personnes, encore faut-il qu’il attire l’attention.

Quand nos espaces communs sont bousculés par des changements de fournitures urbaines, de vives réactions peuvent se faire entendre. Allant souvent dans la critique négative de leurs aspects, Antoine nous explique que l’action de concevoir un objet n’a pas vocation de plaire mais d’abord de susciter la curiosité en faisant contraste avec son environnement ou en brisant nos habitudes visuelles quotidiennes. Cependant, l’usager doit respecter l’objet, le designer doit trouver cet équilibre. Il est intéressant de constater que ce « délit de faciès » dans nos relations avec les objets est finalement le même qu’avec un inconnu…

Quand le design est accessible à tous…

Pour comprendre le design, il n’est pas nécessaire d’intellectualisé l’objet, il est tout a fait possible de participé à des projets de codesign. Dans la région de Rennes, Antoine et Bénédicte ont travaillé conjointement avec l’association Le Plongeoir, dans le cadre d’une exposition des Frères Bouroullec, pour répondre à une commande des Champs Libres qui consistait à créer un atelier thématisé avec un artiste intervenant.

Le but pour Antoine était de créer un atelier participatif pour construire des bancs végétalisés avec la participation complètes des habitants, de l’élaboration des premiers croquis jusqu’à la découpe du bois afin de partager avec eux leur travail et leur conception du design. Si Antoine aime transmettre son métier, il apprécie d’avantage de recevoir les révélations personnelles, les confidences ou encore les relations humaines qui se forment dans ces instants.

Le lien, la relation humaine…Encore…Et ce, jusque dans la sélection les végétaux : des fruits des petits légumes qui proposent l’Interactivité.

Antoine et Bénédicte puisent leurs inspirations dans les choses simples du vivant, ces petites choses magiques que l’on aimerait immortalisés, comme leur fille faisant des vagues avec les draps de son lit baignant dans la vive lumière du soleil levant, ou encore en augmentant la mémoire d’un objet qui a vécu par un complément sonore que vous pourrez voir en permanence au Château de Trévarez.