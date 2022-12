MIKAK, la fille de l’océan : le nouveau conte d’ADDES Botmeur et Katell Kloareg

Katell Kloareg est chanteuse, conteuse à ADDES BOTMEUR présente Mikak. Cette petite fille du grand nord à été imaginé par Yann Foury conteur, musicien. Tous les deux travailles à ADDES, . Cette chanteuse née en Bretagne et ayant vécue toute son enfance aux Pays de Galles où le chant fait partie de l’éducation, elle a suivit les traces de ses parents aussi chanteur en se produisant, des son plus jeune age, dans des petits spectacles et des pubs et en a finalement fait son métier.

Écrire pour les enfants n’a pas été chose aisée, il y a eu beaucoup de brouillons et de corrections pour que les paroles soient adaptées à la musique qui, en revanche, à été plus simple à composer.

Pour certaines chansons ils n’ont pas hésité à consulter certaines de leurs connaissances lointaines pour apporter plus d’authenticités et de cohérences à leur travail, Katell a, par exemple, sollicité une chanteuse écossaise pour l’aider à composer de la « Mouth Musique » ( musique de bouche ) sur la chanson Slekies Song, une chanson basée sur un conte écossais sur des femmes et des hommes-phoques.

C’est Yann Foury qui est à l’idée du projet, mais c’est lors du second confinement que le texte à prit tout son sens. Nombre d’associations liées au domine du spectacle ou aux excursions comme ADDES ont souffert lors du Covid, outre la souffrance financière, elles aussi ont souffert du manque du lien avec les gens.

ADDES Botmeur met en relief le patrimoine du Massifs des Monts d’arré en proposant de randonnées thématique,même si la plus grosse partie de leur activité de randonnées est agrémentée de contes et de chants, ADDES propose également des balades de sensibilisations à l’environnement, des randos bricolages, ou encore de vivre « une aventure archéologique contée entre mythes et réalité » dans une démarche de développement locale et responsable.

L’association, crée début 2000, a penser à tout et surtout à tous pour que chacun puisse participer, en effet, l’association est par exemple dotée de 6 joëlettes, un type de fauteuil roulant handisport qui permet la pratique de la marche ou de la randonnée pour des personnes atteintes de handicap physique ou de motricité, notamment des membres inférieurs ou encore d’appareils d’augmentations du son pour les personnes malentendantes.

Tous les renseignements sur : https://www.arree-randos.com/