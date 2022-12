Première scène (et première radio) pour Kapteyn Gaïa à Run ar Puñs

Kapteyn évoque l’espace, un système solaire avec exoplanète qui existe bel et bien – à 13 années lumières de nous environ – et la planète Kapteyn b pourrait être potentiellement « habitable ».

Gaïa c’est notre Terre vue par James Lovelock qui, dans les années 1970, émettait l’hypothèse que l’ensemble des organismes qui habitent la planète forment un tout et que tous sont liés. Une vision qui nous parle de nouveau, à l’heure du changement climatique, de l’effondrement de la biodiversité, de la pandémie… Nous sommes toutes et tous les éléments d’une globalité, d’un écosystème, voilà ce qui préside aussi à la naissance d’une formation musicale et c’est ainsi que ce nouvel ensemble a pris le nom de Kapteyn Gaïa.

Christophe Rocher et T.I.E, Mike Ladd et Nautilis

Au départ, deux artistes se croisent fugacement : Christophe Rocher, clarinettiste et fondateur de l’ensemble Nautilis et T.I.E. chanteuse, poétesse, musicienne sénégalaise. Peu à peu, germe une idée plus précise de ce que pourrait être leur collaboration : des mots, de la musique et d’autres comparses bientôt invités : le rappeur Mike Ladd avec qui Christophe Rocher crée régulièrement, et deux musiciens de Nautilis : le contrebassiste Frédéric B.Briet et le batteur Nicolas Pointard. Difficile alors de qualifier le projet musical si ce n’est qu’il est un champ (ou une galaxie) de possibles qui vont du groove au rap en passant par la musique classique, le spoken word, l’électro, le free jazz… avec une large place laissée à l’improvisation.

Concert à Run ar Puñs et actions culturelles en prison ou au lycée

Il ne manquait plus qu’un occasion et un lieu pour donner corps à l’idée et c’est là que Run ar Puñs et son accompagnement des artistes interviennent, avec Alexandre Le Boucher en particulier. Résultat : une résidence de création du 11 au 16 décembre 2022 et un concert le 17 décembre 2022 (avec aussi Rocé à l’affiche).

Entretemps, Christophe Rocher et Mike Ladd sont aussi intervenus à la maison d’arrêt de Brest, avec Solenn Rollando de Run, et ils ont co-créé avec les détenus, en paroles et en musique au fil d’une expérience forte.

Avec les terminales du lycée Jean-Moulin et leur prof d’anglais, Mike Ladd a travaillé la « protest song » : écriture en anglais et expression sur scène, un autre moment intense !

Bref, le vaisseau de Kapteyn Gaïa a bel et bien décollé et on lui souhaite longue vie.