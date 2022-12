« Here’s What You Could Have Won », le 2ème album de Kid Kapichi

On poursuit notre série d’émissions sur les Transmusicales de Rennes pour parler d’un groupe de rock alternatif originaire d’Angleterre : Kid Kapichi. Ils étaient en concert au Parc Expo de Rennes le 9 Décembre.

Alors, qui sont les Kid Kapichi. Et bien, ce groupe originaire de Hastings dans le sud de la Grande-Bretagne est composé de 4 membres : Ben Beetham (guitare, chant), Eddie Lewis (basse), George Macdonald (batterie) et Jack Wilson (chant et guitare).

Kid Kapichi ne dit peut-être pas grand-chose à certain d’entre vous, mais c’est un groupe colossal, que ce soit sur scène ou sur leurs albums. Tellement colossal que le groupe à même été invité à jouer à la fête d’anniversaire de Frank Carter (Frank Carter & The Rattlesnakes) et à se joindre à lui pour une tournée.

Leurs titres abordent des sujets comme le racisme, la pauvreté, la santé mentale, la violence, la frustration ou encore l’amour, tout en utilisant une pointe d’humour. Et pour vous montrer ça plus en détails, je vais vous présenter 2 titres de leur album le plus récent : Here’s What You Could Have Won, sorti le 23 Septembre 2022 dernier chez Spinefarm Records.

Le premier morceau s’appelle Tar Pit. Fosse à bitume si on traduit littéralement mais ça peut aussi définir une situation compliquée. C’est un titre aux sonorités dissonantes et à l’instru en apparence déconstruite. A certains passages on peut entendre une voix à peine audible à laquelle on a ajouté un effet, comme si quelqu’un nous parlait avec un talkie walkie. L’apogée de la musique se fait avec une reprise en puissance du refrain après une partie instrumentale qui va monter crescendo jusqu’au refrain final.

Je vais maintenant vous présenter un morceau qui porte très bien son titre : Special. Avec une ambiance moins heavy et dissonante que les autres morceaux de l’album, Special est en effet un morceau spécial sur l’album. C’est un titre un peu plus passe partout que les autres. Avec un léger son de carillon en fond et une mélodie plus douce que les autres titres, Special présente des paroles auxquelles la plupart d’entre nous pourrait surement s’identifier. Car oui, la plupart d’entre nous à sûrement déjà traversé une période de sa vie ou on se sentait perdu ou comme si on importait peu.