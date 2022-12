Jérémy Alix le chocolatier de Quimerc’h prépare les fêtes

Le chocolatier Jérémy Alix a accueilli Radio Évasion pour nous permettre de découvrir de son savoir-faire et son quotidien à l’approche des fêtes. Dans cette entrevue, il nous explique comment il s’organise et quels sont les chocolats qui se vendent le mieux en fonction des saisons. On en apprend également d’avantage sur la fabrication des chocolats, de leur inspiration à leur conception. Pour finir Jérémy Alix nous parle de ses projets : améliorer ses emballages et innover encore.

Pour découvrir le travail de Jérémy Alix rendez-vous sur sa page Facebook