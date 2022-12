La chanteuse Franco-Algérienne Souad Massi revient à son premier amour musical, la folk et le rock engagé pour son dixième album.

Souad Massi, la chanteuse avec 20 ans de carrière remarquable, sort son dixième album intitulé Sequana. La Franco-Algérienne revient à son premier amour musical; la folk et le rock engagé. La parisienne d’adoption rend hommage avec le titre du projet a ‘Sequana’, qui est la déesse de la Seine, admiré par les Gaulois pour ses dons de guérison car il fut un temps où les gens faisaient des vœux à la Seine pour se soigner et se sentir réconfortés.

C’est à travers ces thèmes intimes qu’elle nous berce à travers son projet. Ce n’est évidemment pas pour rien que la chanteuse choisit un titre qui représente des moments intimes puisque l’album est personnel. Tout au long de ces 11 titres, chantés en arabe, en français et un peu d’anglais, Souad Massi nous emporte dans un voyage de la plus forte émotion à travers ses joies, ses moments de nostalgie et son espoir d’un monde meilleur. Cet espoir est notamment présent sur la pochette de son album où ses yeux fermés sont recouverts par deux pâquerettes : symbole de la fleur libre qui pousse éparpillée où elle veut.

L’album commence avec le titre “Dessine-moi un pays”, une chanson qui évoque “ces jeunes se jetant à la mer à la recherche d’une vie meilleure et qui meurent au fond de l’eau”. Ce morceau est un rappel et un avertissement sur les dangers des régimes totalitaires qui poussent les peuples à prendre tous les risques pour quitter leurs pays. Même si le sujet est difficile, ce titre introductif chope l’écouteur et l’oblige à écouter le reste de ce bel album.

Ce morceau est imprégné d’influences nord-africaines, avec un quatuor à cordes qui accompagne mélancoliquement la voix envoûtante de la chanteuse. Avec l’aide du guitariste anglais Justin Adams (notamment complice de Robert Plant le chanteur du groupe mythique anglais Led Zeppelin), on y trouve une diversité de styles musicaux avec principalement le chaâbi (musique populaire algérienne), mais aussi le rock, le calypso, la bossa nova, la folk et même du reggae.

A travers tous ces genres musicaux, Souad Massi n’hésite pas à confirmer son engagement social et politique, à travers des sujets comme la protection de l’environnement, la liberté d’expression ou rendre hommage aux artistes résistants. Celui qu’elle choisit à rendre hommage c’est Victor Jara, le chanteur et homme de théâtre chilien qui s’est fait assassiner par le régime de Pinochet en 1973 dans la chanson “Victor”.