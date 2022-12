Agathe Dagorn : l’entrepreneuse Quimperoise nous explique tout sur le NoCode

Tout commence par le code.

Le code réuni l’ensemble des langages informatiques utilisés pour programmer des logiciels, chaque langage a sa propre utilisation : certains s’adresse à des interfaces d’autres aux automatisations des tâches.

Il se tape lettre après lettre, symboles après symboles, ces lignes « farfelues renvoient à l’image que l’ont a du hacker, avec sa capuche noir »

il existe 2 autres variantes du code : le NoCode et de LowCode

le NoCode est un outil de programmation visuel à l’aide de bloc comme des Lego qui existe depuis plusieurs années, le LowCode est un mélange de NoCode et de Code.

L’avantage du Nocode est qu’il ne nécessite pas de taper toutes ces lignes pour créer quelques chose, il suffit de cliquer sur une case et le tour est joué : cette case renverra automatiquement l’action, la diffusion dans un endroit spécifique rendant la programmation « plus agréable et plus fun à utiliser et forcement plus accessible que du Code ou du LowCode » » selon Agathe.

Le Nocode sert à alléger des taches par automatisation, comme le déclenchement de courriel, l’envoi de notification sur des outils de messagerie…Tout cela en présentant une interface « plus sympa, plus design » et surtout plus intuitive. L’application RBNB et WordPress sont sous NoCode, L’article que vous êtes en train de lire, le bouton pour écouter l’interview est fait sur WordPress, vous pouvez donc par vous même juger de sa lisibilité !!!!!

Il existe des formations sur le NoCode ( 3 mois : Alegria à Paris) puis faire de l’alternance en entreprise, mais le processus est tellement simple que vous pouvez parfaitement suivre des tutoriels sur YouTube.

Grace au Covid beaucoup de gens ont prit le temps de s’intéresser à cette technologie, il c’est créé, en France, une véritable communauté participative regroupant plus de 8000 membres, donnant à Agathe, la volonté de créer une association sur le NoCode…