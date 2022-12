Chronoludik: Le jeu de cartes éducatif et ludique sur la Bretagne

C’est quoi Macajeux ?

Créée par Erwan Kerninon en 2020, Macajeux est une entreprise qui produit des jeux de société axés sur l’Histoire de la Bretagne. La mascotte est un macareux oiseau emblématique de la Bretagne, qui représente non seulement la société Macajeux mais également leur démarche écologique.

En effet, Macajeux utilise un circuit court dans la production de ses jeux de société. La création se fait à Brest par Erwan Kerninon avant de laisser la main à Christophe Le Galliot, dessinateur originaire du Morbihan, pour l’illustration des cartes. Enfin, l’impression et la vente se font toujours en Bretagne.

Chronoludik : le jeu

Chronoludik, c’est un jeu éducatif pour petits et grands qui permet de retracer l’Histoire de la région Bretagne. Pour l’instant, seule la version Bretagne incluant toutes les régions, y compris la Loire Atlantique, est disponible dans le commerce, mais la version rennaise du jeu est en cours de création.

Toutes les époques historiques sont présentes dans le jeu, avec des événements remontant à des millions d’années et d’autres plus récents. Les thématiques explorées sont diverses : cinéma, musique, mégalithes, sport, cuisine, batailles, monuments, tous les thèmes sont présents.

Afin d’obtenir les informations les plus précises possibles, Erwan, créateur du jeu, s’est plongé dans ses recherches pendant 1 an, cherchant des événements intéressants dans les livres, sur internet et en demandant de l’aide à des professionnels.

Quel est le concept du jeu ?

Le jeu comprend un set de cartes et aucun plateau, on peut donc y jouer partout sans être encombré. Il se joue de 2 à 6 joueurs à partir de 8 ans. Pour les plus jeunes, il est recommandé d’y jouer en équipe avec une personne plus âgée.

Les règles du jeu sont simples. Des cartes sont distribuées à chaque joueur. Il suffit de les placer dans l’ordre chronologique chacun son tour afin d’être le premier à se débarrasser de toutes ses cartes. Évidemment, il est possible de pimenter vos parties, notamment grâce aux cartes actions présentes dans le jeu. Ces cartes ont pour but soit d’entraver votre chemin vers la victoire ou, parfois, de vous aider, et vous pouvez même contester les choix de vos adversaires. Si cela ne vous suffit pas, vous aurez également la possibilité de mélanger la version Bretagne et la version Rennes lorsque cette dernière sera disponible pour augmenter la difficulté.

Chronoludik est un jeu pour les petits et grands, bretons ou simplement amoureux de la Bretagne ou encore pour les férus d’Histoire. Les parties sont courtes et promettent l’amusement tout en apprenant.