Des Polars et des Notes #96 : Mémoires vives…

En France, on n’a plus de gaz, plus d’électricité, guère d’eau potable, ne parlons pas des services publics et des pénuries de médicaments… mais… Mais on a des romans ! Que des romans français dans cette émission. Oui madame, oui monsieur, du cent pour cent national, afin de suivre les préconisations du gouvernement, et vous remonter le moral, avant que vous n’ayez plus de retraites non plus. Ce qui ne saurait tarder… Ce n’est pas Noël tous les jours non, plus, faut pas exagérer

Cocorico, non sportif, donc, maintenant que les milliardaires en short ont terminé de piétiner les cimetières de migrants au Qatar, on peut passer à l’essentiel. En fait, le hasard est pour beaucoup dans cette coïncidence. Ils sont tous dignes de se glisser en catimini sous les branches du sapin déplumé en train d’agoniser dans le salon. Autrices et auteurs y traitent plus ou moins directement de la mémoire et de l’importance du passé, voire des détails infimes lui appartenant, qui peuvent, en étant modifiés, changer la nature d’un peuple, d’un pays.

Il nous reste à vous souhaiter d’excellentes fêtes de fin d’années, de succulents réveillons, tout plein de cadeaux et de trucs rigolos, ou de tranquilles soirées avec un bon bouquin et une camomille au coin de la cheminée, c’est sympa aussi.

On se retrouve au tout début de 2023, pour un nouveau Bien au Contraire, à ne pas rater, à l’instar de tous les autres, puisqu’il parlera de l’histoire du mouvement anarchiste en France, en compagnie de son meilleur spécialiste. C’est fou ce que l’on peut apprendre de tout à fait stupéfiant, je vous assure…

Bonne écoute !

Sommaire :

Livres

CHEZ PARADIS – Sébastien Gendron – Éditions Gallimard – collection Série Noire

L’ARCHIVISTE – Alexandra Koscelyk – Éditions Aux Forges de Vulcain

JACK (L’histoire à travers nos peaux douces Livre 1) – Christine Bard – Éditions IXE

MEURTRES EN BRETAGNE – Stéphane Pajot – Éditions La Geste – collection legestenoir

Interviews

Benoît Séverac pour LE TABLEAU DU PEINTRE JUIF, paru à la Manufacture de Livre

Christopher Bouix pour ALFIE, publié aux éditions Le Diable Vauvert.

La Zik

Gorillaz – Last Living Souls, The Heptones – Book of Rules, Blue Mitchell (Graffiti Blues) – Alone Again Naturally, Félix Leclerc – Le P’tit Bonheur, Marvin Gaye – Let’s Get It On,