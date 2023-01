L’accompagnement aux démarches après un décès avec Accadia

Perdre un proche peut être en soi un traumatisme, mais c’est aussi, pour les personnes qui règlent les affaires du défunt, une série de démarches à effectuer, de courriers à envoyer, de contrats à résilier et bien d’autres étapes souvent méconnues car le sujet de la mort reste largement tabou.

Caroline Archant a longtemps travaillé avec des notaires et a pu mesurer le besoin d’accompagnement des familles ou relations amicales, au-delà du seul deuil, en matière d’administration, de gestion des biens, de décisions à prendre, parfois dans un climat tendu voire conflictuel.

Un service complémentaire des pompes funèbres, souvent sur mesure

Elle a donc créé Accadia en 2019 à Quimper et elle propose dans toute la Bretagne ses services variés et souvent sur-mesure. Elle ne gère pas la partie funéraire mais se veut complémentaire des pompes funèbres. Toutes sortes de personnes peuvent avoir recours à ses services : des plus jeunes inexpérimentés qui perdent un parent, aux plus âgés qui font face à la mort de leur conjoint ou encore des familles éloignées mais néanmoins responsables de la personne disparue.

Accadia peut proposer un simple entretien à domicile de 2h pour faire le point sur les démarches essentielles à faire, ou assurer un suivi de plusieurs mois.

Une vingtaine de courriers sont souvent nécessaires pour informer les principales administrations (Trésor public, caisse primaire d’assurance maladie, Caisse d’allocations familiales) ou services (banques, assurances) du décès. Accadia peut ensuite veiller à assurer les droits et les intérêts de ses clients, y compris longtemps après le décès, quand la succession pose problème. Cela peut nécessiter une enquête sur les situations professionnelles passées, les éventuelles assurances, prévoyances souscrites par la personne défunte.

Aide administrative, financière, pratique et médiation humaine

Caroline Archant travaille avec de nombreux prestataires pour l’évaluation des biens, immobiliers ou non, pour vider les domiciles ou les nettoyer, ou pour l’accueil des animaux de compagnie.

Elle peut aussi faire office d’intermédiaire entre des parties en conflit. Caroline Archant reste neutre, à l’écoute et empathique sans s’investir émotionnellement, impliquée mais distanciée, compréhensive mais franche. A ses qualités de gestionnaire et d’administratrice, elle doit donc ajouter équilibre psychologique, patience, honnêteté et discrétion. Caroline a donc créé un métier riche qu’elle espère développer via une licence dans les prochaines années.