50 ans après la naissance du genre, O.B.F. repoussent les limites du Dub dans leurs dernier album intitulé LAVA.

O.B.F (Original Bass Foundation) est un sound system dub et reggae français basé dans la banlieue de Genève. L’équipe, composée du producteur et sélectionneur Rico, de l’opérateur G et du manager Sted, promeut une musique dub avant-gardiste.

Fortement influencé par le reggae jamaïcain, le dub britannique des années 90 et la musique urbaine contemporaine, le son d’O.B.F. est distinctif et polyvalent. Ils ont commencé comme un sound system underground jouant dans les squats genevois, et le son unique des productions de Rico a rapidement gagné en popularité au sein de la communauté dub. En 2006, O.B.F. a commencé à organiser ses propres soirées à l’Usine, le plus grand club de Genève. Depuis, leurs fameuses soirées « Dubquake » sont devenues une véritable institution dans le paysage nocturne européen et l’intérêt autour du sound system n’a cessé de grandir de manière exponentielle depuis.

L’une des clés du succès d’O.B.F. est l’énergie inégalée qui se dégage de toute l’équipe. Il suffit de participer à l’une de leurs sessions pour commencer à se sentir membre de la famille. Cette capacité à rassembler les gens se retrouve dans la liste des artistes avec lesquels ils ont travaillé au fil des années, et cette mentalité de partage continue avec leur nouvel album.

Avec LAVA, quelques singles, comme l’imposant tune “Chainsaw” avec Charlie P et Belén Natalí au micro, ont annoncé l’album au préalable et créé le suspense. En accord avec Halloween, “Vampire Dance” est sorti récemment – un rub-a-dub tune entraînant sur un riddim moderne, qui laisse au chanteur Sr. Wilson beaucoup d’espace pour exprimer son talent.

50 ans après la naissance du genre, O.B.F repoussent les limites du Dub comme avec le titre “Lighter” construit autour d’une forte ligne de basse dubby, aux drums cinglantes et aux mélodies arpégées, mêlant plusieurs univers musicaux : Dub, Techno et Bass music ! Ou encore avec “Contrôle la Danse”, un titre crossover Dance / Dub au cuivres entraînants, au basses puissantes et avec une ligne de batterie chère à l’Afrique des maquis !

LAVA c’est 16 morceaux ardentes qui résonnent Sound System, des Dubs et des tunes volcaniques portées par une équipe de MC first class. Le collectif incontrôlable qui contrôle la danse, l’unité, le clash, les soirées, la prédominance du crew : tout est là ! Le groupe remporte une nouvelle étape dans sa quête sans fin du Dub “nouvelle ère”, ce Dub gorgé d’influences modernes et indiscutablement tourné vers l’avenir. À la croisée des styles urbains contemporains, résolument bass music, flirtant avec le Rap, la musique de club ou le Dancehall, le Dub de l’album sonne lourd. Pas de demi-mesure, O.B.F. attise la matière sonore et concocte de la musique pour faire crier les gros sound système et ce nouvel album en est l’illustration parfaite.