Bien au contraire #3 : Y en a pas un sur cent, et pourtant ils existent…

L’anarchie est-elle synonyme de bazar, de foutoir, de chienlit ? Ce terme employé à toutes les sauces, souvent de façon très péjorative pour disqualifier un adversaire politique, usé jusqu’à la corde dans les principaux médias qui mélangent en une sinistre bouillie, black bloc, casseurs, provocateurs, autonomes, sous le commode vocable d’anarchistes, recouvre en fait un véritable courant de pensée politique. Un courant riche, ancien, nourri par des penseurs et des expériences politiques, éducatives, sociales à mille lieues des sottes caricatures inondant nos écrans et nos ondes.

Née officiellement à la fin du dix-neuvième siècle, mais aux racines bien plus anciennes, portée par des théoriciens de talents, restés dans les mémoires, Joseph Proudhon, Bakounine, Pierre Kropotkine, l’anarchie n’a cessé de susciter ou réveiller des fantasmes, telle une sorte de croquemitaine de la pensée politique. On la craint, on la redoute, sans savoir de façon claire, la plupart du temps, ce que recouvre ce concept.

C’est pourquoi Bien au Contraire a demandé à Sylvain Boulouque, le grand spécialiste français de cette frange de la population, de venir nous éclairer sur ce sujet, à l’occasion de la sortie de son livre Le Peuple du drapeau noir (Une histoire des anarchistes). Cet ouvrage est un formidable travail d’historien, passionnant, fourmillant de détails et d’anecdotes, le lecteur y trouve absolument tout, et un peu plus encore.

Toute l’équipe de Bien au Contraire vous souhaite une excellente année 2023, pleine de lectures et de découvertes, ainsi, bien entendu, qu’une bonne écoute !

Le Livre

LE PEUPLE DU DRAPEAU NOIR – Une histoire des anarchistes – Sylvain Boulouque – Éditions Atlande – Collection Une autre histoire

L’auteur

Sylvain Boulouque est historien. Il enseigne en temps partagé à l’INSPE et au lycée dans l’académie de Versailles. Il est l’auteur de plusieurs livres sur l’anarchisme : Les Anarchistes : Ni Dieu ni maitre !, Paris, éditions Le Monde-Garnier, 2012 ; Les Anarchistes français face aux guerres coloniales (1945-1962), Lyon, ACL, 2020 ; Julien Le Pen, un lutteur syndicaliste et libertaire, Lyon, ACL, 2020 . Il a aussi écrit une biographie de Maurice Tréand, L’affaire de l’Humanité, Paris, Larousse, 2010, et Les listes noires du PCF, Paris, Calmann-Levy, 2008. Son ouvrage le plus récent a paru aux éditions Atlante : Le Pen, Le Peuple, Neuilly, 2022.