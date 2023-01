Une formation à la paysannerie créative en Finistère

Un Brevet professionnel de responsable d’exploitation agricole donne les bases indispensables avant de se lancer dans une activité agricole quelle qu’elle soit. Mais pour celles et ceux qui se posent encore de nombreuses questions après le BPREA, le stage « paysan créatif » proposé chaque année par la Coopérative d’installation en agriculture paysanne du Finistère peut ouvrir bien d’autres perspectives. Et c’est particulièrement important en cette période de crise des transmissions d’exploitations agricoles, quand un nouveau public se tourne vers ces activités et dans un contexte de changement climatique.

Une formation très pratique, dans au moins deux fermes

Plusieurs entités se sont donc associées dans la Ciap comme le Civam du Finistère, le Groupement des agriculteurs bio (Gab), la Confédération paysanne, le CFPPA de Kerliver, l’association Terre de liens, la coopératives d’activités et d’emploi Chrysalide et le Parc naturel régional d’Armorique.

Parmi les formations proposées par la Ciap, celle de « paysan créatif » est la plus importante : c’est un temps plein sur un an avec 231 h en centre de formation et 1589 h dans des fermes (minimum 2 lieux de stage). Chaque promotion compte 12 stagiaires, en recherche d’emploi avoir une idée assez précise de la production et du secteur géographique envisagés. Les projets, confrontés aux réalités de terrain, pourront évoluer en cours de formation.

Des projets qui évoluent en cours de formation

C’est ce qui s’est passé pour Armande la « doyenne » de la session qui s’achève fin 2022. À 47 ans, après une carrière dans la vente, elle souhaitait se tourner vers la terre. Ce qu’elle a bel et bien fait en passant un BPREA-PH (productions horticoles). Après la formation et après mûre réflexion quant à sa production, elle s’apprête à se lancer : aidée par un éleveur qui mettra à disposition une partie de ses terres, elle a pu étudier le territoire, les besoins et s’orienter vers les plantes condimentaires (avec transformation). Elle espère que sa nouvelle activité lui permettra de vivre en accord avec ses aspirations profondes : solidarité, contact avec la nature, préservation d’un patrimoine végétal et de savoir-faire d’autrefois.

Les stagiaires de la Ciap profitent des conseils de celles et ceux qui les accueillent sur leurs exploitations ; et échangent aussi beaucoup sur leurs expériences entre eux.

Anna, qui elle non plus ne vient pas du milieu agricole, commence la formation en ce mois de novembre 2022, avec le souhait de produire des fruits de table. Mais elle sait qu’avant que son verger soit productif, il lui faudra gagner sa vie et elle pense au maraîchage avec peut-être de l’élevage de poules. Elle espère qu’elle trouvera des réponses à ses questions pendant le stage, et à terme un terrain du côté de la rade de Brest.

Les formations paysannes plus courtes en Finistère

Il existe bien d’autres formations proposées par la Coopérative d’installation en agriculture paysanne du Finistère, plus courtes, qui vont de la recherche des terres à la conduite du tracteur, en passant par la connaissance des sols, l’irrigation des légumes, le vêlage des vaches laitières ou la formation « s’associer sans s’entretuer ».