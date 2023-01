Margaux Germain a réussi à se sentir chez elle dans cet atelier. Très décoré, chaleureux et plein elle y découvre la pratique de la peinture. D’ordinaire plus habituée à la vidéo et au son, ce lieu lui a permis de se réinventer mais aussi de s’y reposer en y trouvant un autre espace temps.

réalisation émission : Sarah Blumenfeld

photo : Photo de tournage de la vidéo Piscine faite en 2016, ©MargauxGermain

lecture du texte Estran, lu et écrit par Margaux Germain

musique jingle : Chatterton – Feu !