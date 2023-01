Giovanni Palama, sourd profond de naissance, militant, ex-présentateur télé en Langue des signes

Giovanni Palama est suisse. Né sourd profond, il a été formateur – enseignant en langue des signes pour des adultes et des enfants, pendant 41 ans.

Une émission télé en langue des signes lancée dans les années 1980

Quand l’Onu a lancé en 1982 l’année du handicap et la télé suisse a créé une émission destinée aux personnes sourdes. Le réalisateur lui a demandé de participé à cette émission Signe, il a donc été présentateur de 1988 à 2005, en langue des signes. Son travail d’enseignant l’a bien aidé.

L’émission était destinée à un public large, y compris entendant, pour faire découvrir l’univers de la langue des signes et la culture sourde.

On y comprenait notamment à quel point signer élargit le champ d’expression ; un signe peut prendre différentes significations en fonction de l’expression du visage, de l’ampleur du geste ; on peut faire de l’humour en langue des signes et on résume bien plus efficacement !

La langue des signes compréhensible d’un pays à l’autre

La moitié des sourds utilisent cette langue des signes en Suisse alors qu’avant on privilégiait l’oralisme pour intégrer les personnes sourdes dans le monde entendant puisque peu de gens comprenaient les signes, ils étaient associés à un manque d’autonomie. Ce n’est plus le cas actuellement car la LF est valorisée, la communauté sourde en est fière et elle se répand.

Selon les différentes régions linguistiques de Suisse, il y a des variantes mais on peut se comprendre. Les Suisses alémaniques sont un peu à part car ils sont restés davantage dans l’oralisme.

En revanche, un Suisse francophone peut tout à fait comprendre la langue des signes française, tout en percevant de légères différences, et même des « accents » d’une région à l’autre. La grammaire et la syntaxe restent les mêmes.

Un extrait de l’interview filmé par Laëtitia Morvan