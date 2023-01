La brillante rappeuse, emcee et actrice Londonienne, Little Simz, sort son 5ème album intitulé NO THANK YOU. Ayant débuté au début de la décennie précédente, elle a sorti 4 mixtapes et 9 EPs en plus de ses précédents albums. GREY Area, son projet de 2019 sur lequel je l’ai découverte et qui m’avait déjà foutu une énorme claque, représentait le début de son ascension. Depuis, elle a continué à créer ce qui s’est traduit comme une évolution artistique impressionnante jusqu’à son avant-dernier projet sorti l’année dernière intitulé Sometimes I Might Be Introvert. Ce projet l’a fermement inscrite parmi les meilleurs artistes de ces dernières années, ce qui lui a valu de remporter des prix prestigieux un peu partout. D’une certaine façon, on pourrait dire que c’est un peu la Kendrick Lamar londonienne.

Dans ce nouvel album, elle parle en grande partie de deux sujets : l’industrie musicale et la santé mentale. Little Simz semble très en colère à propos de ces deux sujets. Dans ses projets précédents, elle avait déjà abordé le sujet de la santé mentale, mais jamais de manière aussi directe que dans le morceau “Broken”, qui passe d’un résumé soigné de la capacité de la dépression à vous prendre discrètement dans ses filets, elle dit – “Cette semaine a été dure. Je le dis depuis un an.”- à la question plaintive “Pourquoi la santé mentale est-elle un tabou dans la communauté noire ?”.

Pendant ce temps, l’industrie musicale reçoit un coup de pied prolongé, notamment en ce qui concerne ses relations avec les artistes de couleur, elle rap est dit: « Sous-estimée, sous-appréciée sur le lieu de travail, pourquoi vous donner mes idées en premier lieu ? » demande-t-elle sur le morceau “X”. Tout cela est fait de façon percutante, puissante et, parfois, pleine d’esprit.

Un autre aspect de cet album qui est génial c’est que l’album est entièrement produit par Inflo. Il ne fait aucun doute que l’impact de No Thank You est largement renforcé par le travail du producteur. Inflo est aussi connue pour son projet et groupe Sault, qui a eu l’idée de sortir, il ya un mois, 5 albums le même jour, oui va m’avez bien compris, tout ca sans aucune promotion, pas de concerts, pas d’interviews, la musique sort apparemment comme et quand il en a envie. J’en parle car cette manière de créer semble refléter le manifeste exposé sur le titre “Angel” ou Little Simz elle dit “J’emmerde les règles et tout ce qui est traditionnel ». L’album ressemble beaucoup plus à une collaboration directe qu’à un producteur qui se contente de proposer des beats sur lesquels un artiste peut rapper. La plupart des titres se terminent par de longs codas instrumentaux, où la rappeuse cède le devant de la scène aux arrangements inventifs et luxuriants du producteur.

On comprend pourquoi elle se sent à l’aise de s’effacer sur un album qui ne porte que son nom : Les productions d’Inflo sont vraiment fantastiques. Le titre “Sideways” est une explosion de voix samplées et après accélérées ce qui crée un air sévère, dans “Who Even Cares” c’est de la soul magnifiquement déformée : Simz chante, plutôt que de rapper et sa voix est subtilement mais harmonieusement autotuné.

Cet album est vraiment un petit bijou que je recommande vivement ainsi que les projets précédents de Little Simz et si vous êtes vraiment curieux n’hésitez pas à écouter un des 5 albums du groupe Sault sorti en Novembre.

Bonne écoute et à très bientôt sur Sonar!