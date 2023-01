Se nourrir de photos au festival Pluie d’images du 14 janvier au 25 février 2023

Le thème choisi par l’association Capab pour cette édition 2023 du festival Pluie d’images est si attirant et si populaire qu’on se demande comment il n’a pas déjà été choisi lors de précédentes éditions ! Aliments-terre braque l’objectif vers l’alimentation au sens large. Nos assiettes et leur contenu, l’art de cuisiner, les manières et rituels de table, mais aussi les produits, les modes de production, l’agriculture bio, intensive ou jardinière, majoritairement en France mais aussi un peu dans le vaste monde !

Produire, transformer, cuisiner, manger en clichés

Les 6 photographes invités de cette édition abordent ces sous-thèmes :

Alexandra de Dives nous emmène à Madagascar et son « or noir » la vanille, dont les ouvrières récoltantes sont sous étroite surveillance tant l’épice est précieuse, et soumises à des conditions de travail pénibles.

Pour une autre face sombre de l’alimentation, dans Dystopia, Alexa Brunet met en scène des photographies dans lesquelles elle dénonce les excès de l’agriculture industrielle.

Raphaëlle Trecco s’est intéressée de son côté à ces femmes, souvent jeunes, rarement issues du milieu agricole qui se lancent dans la production maraîchère biologique, ici dans les Hauts-de-France, avec l’aide d’une agricultrice déjà installée.

Avec Béatrice Prève, on cultive aussi à petite échelle mais en ville, dans l’agglomération de Lyon à la micro-ferme de Philippe Zer où agriculture urbaine et solidarité produisent et vendent en circuit court.

On remonte les filières de l’industrie agroalimentaires, de l’exploitation ou du bateau de pêche à la cuisine de grands chefs, en passant par les centres de formation ou les usines de transformation, au fil des photos de Christian Rérat.

Quant à Stéphanie Lacombe, elle nous place à la table des Français, la « table de l’ordinaire »

Une trentaine d’expositions, des rencontres et déambulations

Comme tous les ans, les photographes locaux, professionnels et amateurs, associations et clubs de photographie travaillent sur le thème à partir d’avril. Vous verrez donc des jardins partagés, des clichés aux petits oignons, des fermes locales (notamment celles de l’association Terre de liens en Finistère), l’atelier photo de l’association Don Bosco, des insectes qu’on mange… Plusieurs événements sont programmés tout au long du festival, depuis le vernissage en déambulation le 14 janvier 2023 à 13h30 jusqu’aux rencontres, petits déjeuners, conférences…

Les expositions sont présentées à Brest (la PAM, ateliers des Capucins, médiathèques, mairies et maisons de quartier, IUT, librairie Dialogues, auberge de jeunesse, pôle formation UIMM, BU de lettres, Jardin de l’espace 49), Saint-Renan, Le Relecq-Kerhuon, Plougastel-Daoulas, du 14 janvier au 22 février 2023. La Maison du festival au 204 rue Anantole France vous permettra d’obtenir tous les renseignements souhaités.