Voyage dans l’au-delà avec « Phantom », le nouvel album de WayV

Je vais vous présenter le dernier album d’un de mes groupes favoris : WayV.

Je suppose que ce nom ne parle pas à la plupart d’entre vous alors je vais vous faire une rapide présentation. WayV est la sous-unité chinoise du groupe de K-Pop NCT. Elle est composée de 6 membres : Kun, Winwin, Ten, Hendery, Xiaojun et Yangyang. Tous les membres sont chinois sauf Ten qui est Thaïlandais.

Revenons-en au sujet principal : l’album. En effet, 1 an et 9 mois après la sortie de leur EP Kick Back, WayV reviennent le 28 Décembre 2022 avec un nouvel EP de 8 titres intitulé Phantom pour le plus grand bonheur des fans qui attendaient leur retour avec impatience. Paru chez Label V et disponible dans deux versions différentes en format physique, l’EP s’inspire fortement du célèbre Fantôme de l’Opéra pour son concept, et cela se perçoit dans les tenues, photos et les noms des versions de l’abum qui sont ‘Phantom’ et ‘Opera’.

Pour patienter durant cette longue attente, les fans ont tout de même pu avoir un avant goût de l’album grâce à deux titres en duo que l’on retrouve sur l’album. Back To You une ballade mettant en valeur les voix de Kun et Xiaojun et Low Low une chanson pop plus mainstream et légère chantée par Ten et Yangyang.

Mais ce n’est pas de ces deux titres que je vais vous parler aujourd’hui, non. Aujourd’hui, je vais m’attaquer aux titres Phantom et Try My Luck. Je vais d’ailleurs commencer en vous parlant du morceau Phantom. Il s’agit de ce qu’on appelle la title track dans le jargon, ce qui veut dire le titre phare, celui qui est associé à un clip.

Il y a beaucoup à dire sur ce titre élaboré, je vais donc vous en parler en suivant un plan, en commençant par l’instru. Phantom est un titre à l’instru mystérieuse qui sonne comme un appel aux esprits. On entend d’ailleurs à certains passages de l’instru, comme un très faible cri fantomatique. La froideur fantômatique de l’instru relativement crue du début nous plonge dans un univers musical glaçant qui exsude pourtant une certaine élégance. Le rythme est marqué par un son de respiration haletante plus ou moins audible selon les passages et l’instru en apparence simple et grave se complexifie lors du refrain et vers la fin du titre. Un son de violon est présent à certains passages du morceau notamment le refrain mais on l’entend encore mieux sur le bridge et la deuxième partie du refrain, ce qui accentue cet effet de grâce et de prestige bourgeois qu’ont les opéras, car je vous le rappelle, c’est le concept de l’album. Enfin, l’instru est complétée par des basses assez audibles mais pas au point de prendre le dessus sur le reste.

Passons maintenant au côté vocal du titre. Les couplets sont chantés par les voix graves des rappeurs avant d’être coupés par la voix claire de Ten dans le premier couplet et la voix légèrement rauque de Xiaojun dans le deuxième. Ces passages qui précèdent le pré-refrain viennent donner le l’énergie aux couplets. Lors des refrains, la voix de Ten semble être la voix pré-dominante, cependant, si on tend l’oreille, on peut entendre d’autres voix très légères, tellement légères qu’on peut se demander si elles sont réellement là, un peu comme des fantômes. Le bridge est composé d’un rap effréné de Yangyang suivi par la voix douce de Kun et clos par la high note puissante de Xiaojun.

En terme de paroles, il semblerait que Phantom incite ceux qui l’écoute à battre leurs démons. Du moins c’est ce que l’on semble comprendre, surtout dans la version anglaise du titre qui est utilisée dans les performances du groupe.

Pour conclure sur Phantom, je peux vous dire que le clip du titre vaut le détour. Suivant l’image de la chanson, on y retrouve des tenues élégantes, des décors élaborés et un editing et une réalisation très travaillés. Phantom est un titre qui possède une grande complexité et puissance vocale.

Je vais maintenant vous présenter le deuxième titre : Try My Luck.

Le morceau débute avec une partie opéra, un autre petit rappel du concept de l’album, mais qui vient en plus donner un côté épique à la chanson. En plus de ces voix d’opéra, on perçoit un orchestre, peu audible mais bien présent dans le fond. Try My Luck présente une instru faussement saccadée. Aucune coupure, juste des variations dans le volume. En plus de ça, la légèreté instrumentale permet de mettre en valeur les voix des membres.

Le premier couplet débute avec un rap peu articulé de Hendery qui est ensuite suivi par un pré-refrain chanté par la voix douce de Xiaojun. Les trois vocalistes assemblent leurs voix sur la deuxième partie du refrain sur laquelle vient s’ajouter un écho de la voix de Winwin. A la même façon que Phantom, le deuxième couplet est composé de voix basses et graves avec un rap rythmé et posé coupé par la voix claire de Kun.

Si on s’intéresse aux paroles, on peut facilement comprendre que Try My Luck est une chanson de winner, de gagnant. Le titre est déjà un grand indicateur. En effet, « Try My Luck » signifie tenter ma chance. Lors du refrain, on peut entendre les paroles « Hit the jackpot » qui signifient toucher le jackpot. Ou bien, si on cherche dans les paroles en chinois, car c’est bien facile de s’intéresser aux paroles en anglais mais on parle ici d’un groupe chinois ! On trouve, entre autre, les paroles « 就算是连败像骨牌 逼我到悬崖 就打开双臂 无翼而飞 » (Jiùsuàn shì lián bài xiàng gǔpái bī wǒ dào xuányá Jiù dǎkāi shuāng bì wú yì ér fēi) qui signifient « Même si je perds d’un coup comme des dominos qui tombent, me poussant vers une falaise, je vais juste ouvrir les bras et voler sans ailes ». Ces paroles prononcées par Ten s’apparentent à dire que même perdant il faut avancer, et ce que l’entièreté de la chanson cherche à dire. Ce sont des paroles qui montrent une certaine puissance, une force, amplifiée par une instru lourde, aux basses bien audible qui donnent tout le rythme à la chanson.

Tout au long du morceau, on est transportés entre raps puissants et rythmés et voix plus douce mais tout aussi puissantes.