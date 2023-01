Un beau livre sur les patrimoines du pays de Landerneau-Daoulas

Dourdon est une association de Landerneau qui doit son nom à une rivière de la ville et qui s’est orientée au fil des années vers l’histoire locale. Elle publie chaque année un numéro des Cahiers du Dourdon sur un thème précis et, parfois, elle publie un ouvrage plus imposant comme ce Entre Léon et Cornouaille, 22 communes du pays de Landerneau-Daoulas. Dirigé par Andrée le Gall-Sanquer il a mobilisé les bénévoles de l’association, qui ont réalisé un travail rigoureux de vérification, et des historiens spécialisés comme le médiéviste Patrick Kernevez et l’archéologue Ronan Perennec. Jean-Pierre Thomin, ancien maire de Landerneau et docteur en histoire en a assuré les traductions en breton.

Un ouvrage à picorer ou à dévorer une commune après l’autre

Une première version avait été éditée il y a plusieurs années mais ce nouveau livre de 272 pages est bien plus imposant. Chaque commune est présentée par une vue par drone, le nom des habitants, une courbe de la démographie depuis 1800, les faits historiques marquants, quelques personnalités, le patrimoine bâti civil, puis religieux (sans doute le plus fourni), le patrimoine mémoriel, les activités économiques passées et présentes, et la liste complète des lieux-dits.

On peut le consulter en grappillant les articles et les images (plus de 800 photos, cartes postales anciennes et dessins) ou une commune après l’autre (elles sont classées par ordre alphabétique).

Patrimoine incontournable et informations étonnantes

On se rend compte alors qu’en plus d’être une entité politique définie, la Communauté d’agglomération du pays de Landerneau-Daoulas fait preuve d’une certaine cohérence historique et géographique, même si elle est à cheval entre deux pays traditionnels bien distincts : le Léon et la Cornouaille. L’Elorn en est la colonne vertébrale, l’activité du lin y a laissé des traces un peu partout, les moulins, manoirs et chapelles y fourmillent.

On peut réviser ses classiques : enclos paroissiaux, abbaye de Daoulas, pont habité de Landerneau, château de Roch Morvan, carrières de pierres de Kersanton et de Logonna. On apprendra aussi des informations étonnantes : il y eut au début du XXe siècle deux fromageries à La Roche-Maurice et Lanneuffret où on fabriquait du camembert breton ! Á La Martyre, on disputait jadis des courses hippiques. Les manoirs, pas tous visibles depuis les routes, sont (ou furent) parfois époustouflants. Certaines personnalités, hommes et femmes, ont des parcours pittoresques.

Le patrimoine naturel est aussi mentionné dans l’ouvrage, comme le ciste (une fleur rare) de la Forest-Landerneau ou la tourbière de Langazel à Tremaouezan, sans oublier le patrimoine sportif (le golf de Saint-Urbain, l’école de voile de Logonna-Daoulas) ou encore le patrimoine immatériel à l’instar du cortège de l’Eginane à Landerneau.

Pour se procurer le livre, on peut s’adresser directement à l’association Dourdon où l’acheter (30 €) dans les points de vente suivants : Les passagers du livre, le Comptoir des produits bretons, l’Espace culturel Leclerc Landerneau, le Fonds Hélène & Édouard Leclerc pour la culture, Histoires de goûts-épicerie fine.