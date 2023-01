Longueur d’ondes, le festival de la radio et de l’écoute à Brest revient du 1 au 5 février 2023

Le programme de cette nouvelle édition est comme à l’accoutumée dense, innovante, curieuse, ouverte et pointue. Ce fut le déjà le cas l’année dernière, le festival se dissémine aux 4 coins de Brest. À chaque lieu correspond une thématique. Océanopolis concentrera le jeudi les émissions et podcast liés à l’environnement et la mer, la Carène s’intéressera à la musique, la Maison du théâtre se tournera vers les fictions et récits radiophoniques, etc… Une programmation qui accueille une diversité de rendez-vous : des tables-rondes, des émissions et de la production radiophonique en live et aussi des formations professionnelles. Le festival Longueur d’Onde explore toutes les formes de radio et n’oublie pas pour autant de célébrer les producteurs, grâce aux différentes remises de prix et également par un focus sur la production radiophonique du plat pays : la Belgique sera à l’honneur sur cette édition 2023.

Tarifs du festival

— 30 € le pass festival (25 € tarif réduit*), avec catalogue de l’événement offert.

— 15 € le pass 1 jour (12 € tarif réduit*), sans catalogue.

— Gratuit pour les moins de 18 ans sur présentation d’un justificatif.

*tarif réduit pour les étudiants, demandeurs d’emploi et bénéficiaires des minima sociaux sur présentation d’un justificatif, et aux adhérents de Longueur d’ondes.

L’ensemble de la programmation est à découvrir sur le site du festival