La 12e édition du festival Circonova mêle les arts et le cirque jusqu’au 2 février 2023

Cette année encore, le festival Circonova du théâtre de Cornouaille propose une quinzaine de spectacles de cirque, à Quimper ou alentour, avec des artistes venus du monde entier dans des disciplines diverses : acrobatie, mat chinois, jonglerie, clown… et souvent ces spectacles mixent les arts. Plusieurs sont aussi des spectacles musicaux comme Sarabande qui réunit autour des six Suites pour violoncelle seul de Bach, la musicienne Noémi Boutin et le jongleur Jörg Müller, sur le modèle des Concerts au chocolat du théâtre de Cornouaille. Avec PIC du Surnatural Orchestra / Cirque Inextremiste, l’orchestre ne joue pas sur scène mais se balance plutôt à cinq mètres au-dessus de la piste…

Les clowns sont toujours un peu poètes et parfois aussi acrobates comme Rémi Luchez L’homme canon, qui réalise ses prouesses en compagnie de la chanteuse et musicienne occitane Lola Calvet (à l’Améthyste de Crozon et l’Athéna d’Ergué-Gabéric).

Le cirque se teinte de théâtre avec Antigone, une autre histoire de l’Europe de Vincent Collet et Le joli collectif ou Time to tell de Martin Palisse et David Gauchard à l’Atelier du théâtre de Cornouaille.

Chaque année, le festival Circonova est aussi l’occasion de mettre en valeur le travail des élèves de l’école de cirque Balles à fond qui ont de nouveau travaillé avec le Conservatoire Musique-Théâtre de Quimper et on pu profiter de l’expérience des professionnels du collectif Sous le manteau (spectacle Mikado). On pourra voir le résultat dimanche à 15h30 au théâtre de Cornouaille.

Retrouvez la programmation détaillée et la billetterie sur theatre-cornouaille.fr