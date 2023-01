Femmes, travail et féminisme au menu de notre samedi soir

Cette soirée est organisée par la section Aulne-Presqu’île du Parti Socialiste. Les militantes souhaitent ainsi répondre au manque d’espaces de discussions sur le féminisme en milieu rural. Pour cette première soirée sur le féminisme, la thématique des femmes et du travail a été choisie. La thématique est large et les sujets nombreux : violences sexistes et sexuelles, inégalités salariales, congés parental,…

La soirée accueillera deux invitées de marque : Marine Bruneau, dirigeante du cabinet Egaluce, qui interviendra au sujet du syndrome de l’imposteur et du sentiment d’illégitimité, et Solène Talarmin, secrétaire départementale de la CFDT qui partagera ses connaissances sur le droit du travail sous le prisme du genre.

Cette soirée n’est ni une conférence ni une réunion publique. Pour que la soirée soit conviviale et que chaque personne se sente à l’aise à témoigner, les militantes ont réfléchit à des outils pour faciliter la parole (témoignages à l’écrit dans des chapeaux et quiz sur des chiffres étonnants à propos des femmes et du travail).

Hélène, une chanteuse, clôturera la soirée en interprétant des titres de la variété française féminine.

A l’avenir, le parti socialiste souhaite proposer de nouvelles soirées d’échanges, qu’elles soient sur le féminisme, la santé, les mobilités,… Pour Clarisse Réalé, cela permet d’être au contact des citoyen.ne.s et de faire remonter les doléances, les demandes et les envies des habitants et habitantes du territoire.