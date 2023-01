La vignette du cercle avec Meghan Maucherat de Longpré

Meghan vit à présent ailleurs, elle a résidé au cercle naval pour six mois. Période où elle autant adoré que détesté son lieu de travail. Le bruit entendu par la fenêtre l’a accompagné tout au long de la période, une rencontre entre un vacarme brestois du dehors et un brouhaha intérieur de l’atelier. Ce lieu lui a permis de collaborer avec des artistes de son entourage. Au moment du départ elle ressent la peur de ne plus avoir un espace pour travailler, la frustration de ne pas avoir réalisé autant que souhaité mais sa bougeotte et sa curiosité prennent le dessus. Bonne écoute !

réalisation émission : Sarah Blumenfeld

photo : ©MeghanMaucheratdeLongpré

musique : Je suis Liquide de Jeanne Cherhal

musique jingle : Chatterton – Feu !