Les attentes de la Coordination ferroviaire bretonne pour 2023

La Coordination ferroviaire bretonne compte désormais 13 associations de défense ou promotion du train y compris dans les secteurs de la région où il y a peu de rail, comme en centre Bretagne. Leur objectif : développer l’offre ferroviaire pour toutes les Bretonnes et tous les Bretons, et en particulier pour un usage fréquent de type domicile-travail ou pour le fret.

La CoferBZH s’empare donc de nombreux dossiers liés au train et a pour interlocuteur privilégié le Conseil régional, décisionnaire en matière de TER. La SNCF est aussi bien entendue régulièrement interpelée. Les associations déplorent d’ailleurs qu’il n’y ait pas eu de comité de ligne en Bretagne (réunion publique qui permet un échange entre les organismes décisionnaires et les personnes ou associations usagères d’une ligne TER) depuis 2020.

Une nouvelle concertation autour du grand projet ferroviaire Bretagne Pays de Loire LNOBPL de SNCF Réseau a eu lieu au printemps 2022. La CoferBZH y a répondu, tout comme 800 autres personnes ou associations, ce qui montre l’intérêt pourr cette question d’aménagement du territoire. Une nouvelle fois, les associations ont insisté sur la nécessité d’une qualité de la desserte (en nombre de trains et en points d’arrêts) à privilégier sur la vitesse des trains.

La Coordination salue le souhait de la SNCF réseau et du Conseil régional de doubler le transport de marchandises par train tout en soulignant que le fret ferroviaire ne représente actuellement que 1 % du transport des marchandises en Bretagne. Des orientations positives sont notées comme au port de commerce de Brest mais à Saint-Malo en revanche, SNCF réseau projette d’enlever les rails pour aménager une voie verte.

Les préconisations pour améliorer la ligne TER Brest-Quimper

Parmi les revendications les plus fréquentes des associations, la demande d’horaires adaptés aux horaires de travail est récurrente. Si des améliorations sont sensibles sur certaines lignes, on est encore loin du compte sur d’autres … en particulier la ligne TER Brest-Quimper, dont les rames souffrent en plus actuellement de problèmes d’entretien (manque de pièces détachées). Pour améliorer cette ligne structurante du Finistère et même pour la liaison entre le Morbihan et le Finistère, la CoferBZH a mené toute l’année un travail approfondi avec d’autres parties concernées : les associations Un train pour Hanvec, Investir en Finistère, les Conseils de développement de Quimper Cornouaille, de la métropole et du pays de Brest, de Lorient-Quimperlé, du Pays du Centre Ouest Bretagne, le réseau des conseils de développement bretons et le Pôle métropolitain de Brest. La SNCF a également participé aux premières rencontres. Au terme des 6 réunions, un Cahier d’acteurs pour l’amélioration de la ligne Brest-Landerneau-Châteaulin-Quimper et de la dorsale Sud Bretagne Lorient-Auray-Vannes-Redon vers Nantes sera remis au Conseil Régional avec les préconisations de ce groupe de travail.

Les préconisations de court terme portent sur la communication autour du prix des trajets avec abonnement, jugée trop restreinte car essentiellement numérique. Il faudrait aussi Faire connaître massivement aux actifs l’obligation des employeurs de payer 50% de l’abonnement. Hors abonnement, le groupe de travail préconise d’appliquer deux tarifs quel que soit le trajet (Brest-Quimper ou gare intermédiaire-ville principale) : 5 € tarif standard, 3 € tarif solidaire. Une présence humaine nettement plus importante est aussi souhaitée à bord des trains et aux guichets.

En matière de fréquence, la demande serait pour Brest, Quimper et Lorient d’assurer trois arrivées quotidiennes entre 7h et 9h, et trois départs entre 16h30 et 18h30.

En termes de travaux, pour amener de la flexibilité sur la ligne, la mise en service de la voie de croisement à Hanvec ainsi qu’une halte TER sont préconisées aussi à court terme.

A plus long terme, le groupe de travail se fixe un objectif de 13 rotations quotidiennes qui passeraient par un doublement de la voie, son électrification, la télécommande des installations, la création dans le Finistère d’un atelier de maintenance du matériel roulant, l’ouverture de Haltes à Daoulas (Le Bot) et Quemeneven.