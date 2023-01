« Dawn of the Freak », le premier album aux ambiances 90s de The Haunted Youth

Aujourd’hui on va parler d’un groupe belge : The Haunted Youth. Le groupe est composé de Joachim Liebens au chant et à la guitare, Steve Castro à la basse, Hannah Smeth aux claviers, Tom Stockx à la guitare et Nick Caer à la batterie. Le nom ‘The Haunted Youth’, La Jeunesse Hantée en français, fait écho à l’adolescence de Joachim Liebens qui a formé le groupe avec des amis d’université.

Le 4 Novembre 2022, The Haunted Youth sort son premier album intitulé ‘Dawn Of The Freak’, paru chez Mayway Records. Composé de 10 titres, c’est un album de Dream Pop aux ambiances parfois psychédéliques et aux airs parfois alternatifs avec des riffs moins clean. Pour ceux qui ne savent pas ce qu’est la Dream Pop, vous en aurez une idée assez claire en écoutant les titres de ce groupe qui représente très bien ce genre musical selon moi.

On va d’ailleurs plonger dans le vif du sujet avec un premier morceau : Broken. Dès le début, on est plongé dans une ambiance assez énergique grâce aux synthés et aux guitares qui viennent s’ajouter à la batterie au fur et à mesure. Malgré cette énergie, la mélodie reste quand même mélancolique. On peut comparer cette chanson à une scène de teen movie des années 90 sur laquelle on aurait posé un filtre à grain pour le côté vintage. Broken se termine avec un riff à la guitare distorsionnée, opposée a la vibe plus dreamy de la chanson.

Après cette ambiance relativement énergique, on va passer à un morceau plus psychédélique : House Arrest. Sur ce titre, les synthé sont plus audibles, contrairement à la voix de Joachim qui elle semble être plus lointaine. L’ambiance du morceau nous donne l’impression d’être dans un rêve. La mélodie est lente, calme et douce pourtant, vers la fin de la chanson, on perçoit un gain d’énergie. House Arrest c’est un titre qui sonne comme une personne qui retiendrait ses émotions depuis longtemps avant de tout lâcher. Bien que la voix reste lointaine tout au long du titre, l’instru, elle, nous embarque dans ce voyage émotionnel, passant du calme à la tempête de la fin.