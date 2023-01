De Fantastiques créatures en exposition au manoir de Kernault à Mellac

C’est la première exposition depuis le début des travaux de rénovation du manoir qui ont commencé en automne 2020 et ne sont pas encore terminés.

Cette exposition se trouve donc dans le grenier à pans de bois, le petit bâtiment qui sert également d’accueil ainsi que de boutique et café.

Le Manoir de Kernault vous invite à découvrir le monde des créatures fantastiques. Cette exposition est centrée sur trois de ces créatures : la licorne, la sirène et le dragon. Elle est également séparée en cinq expériences très différentes les une des autres avec dans certaines des activités à faire vous-même en plus des œuvres et des enregistrements audio.

L’exposition Fantastiques créatures est présentée jusqu’en décembre 2023.