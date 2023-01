Le retour de Sobs après 4 ans d’absence : « Air Guitar »

Aujourd’hui on va parler d’un groupe originaire de Singapour : Sobs. Le groupe est composé de Celine Autumn, également connue sous le nom Cayenne, au chant, et des deux guitaristes Jared Lim et Raphael Ong. Leur dernier album, « Air Guitar » est paru le 26 Octobre 2022 chez Topshelf Records. Il s’agit d’un album indie rock, composé de 9 titres.

« Air Guitar » est le deuxième album de Sobs. Après la sortie du premier album « Telltale Signs », Celine Autumn fait un burnout et il aura donc fallu attendre patiemment pendant 4 ans avant la sortie de ce nouvel album.

Parlons maintenant du premier titre que je voudrais vous présenter : « Burn Book ». C’est un titre dans le style power pop des années 90. Le groupe Cosmic Child, qui est un autre groupe Singapourien, est mentionné dans les paroles. Un écho subtil au fait que le guitariste de Cosmic Child, Zhang Bo, joue quelque riffs sur certains titres de l’album. « Burn Book » présente une certaine ambiance grunge plus lumineuse que le style grunge de groupes comme Nirvana. Les guitares distorsionées qui donnent un côté relativement plus heavy au titre, sont en contraste avec la voix douce et girly de Celine Autumn. Sur la fin, la guitare acoustique prend le relais, mettant en valeur la voix de la chanteuse.

On va passer de la power pop des années 90 à une ambiance pop des années 80. On recule donc d’une décennie tout en restant avec les sonorités modernes de Sobs. Je vais maintenant vous parler du titre « World Implode ». Plus orientée sur les style dream pop et power pop, « World Implode » bien qu’ayant une mélodie qui donne envie de danser et de s’amuser, est un titre qui dégage tout de même une légère mélancolie. Dans l’intro de la chanson, la voix de Celine Autumn semble être étouffée et l’instru se veut légère. Très vite, on est saisit par cette explosion musicale qui s’offre à nous. Les instruments reprennent le dessus et la voix de la chanteuse se fait plus claire et audible.

En somme, « Air Guitar » est un album aux ambiances, sympathiques, plaisantes et mignonne à écouter avec un côté léger et insouciant qui s’assemble parfaitement à la période de l’adolescence dont traite l’album. Car oui, « Air Guitar » traite de cette période où les premiers amours naissent ainsi que les frustrations qui les accompagnent. D’ailleurs, on retrouve parfois un contraste entre le sens des paroles et la mélodie entraînante qui accompagne ces textes. A la même façon dont les adolescents veulent se distraire des difficultés de l’amour avec de la musique ou en sortant, « Air Guitar » fait la même chose en utilisant des paroles réfléchies et expressives avec une mélodie entraînante qui nous fait oublier, ou presque, les textes.