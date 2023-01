« There’s Nothing But Space, Man! », une démonstration vocale puissante de Sam Ryder

Aujourd’hui on va parler du dernier album du chanteur britannique Sam Ryder.

« There’s Nothing But Space, Man ! » est un album de 25 titres paru le 1er janvier 2023 chez Parlophone. 25 titres c’est quand même beaucoup pour un album, mais c’est justifié par les versions live et acoustiques de certains titres, et on retrouve également un featuring avec David Guetta et Sigala. Sam Ryder à commencé sa carrière en 2009 mais il connaît une montée de son succès en 2019 lorsqu’il commence à poster des reprises de chansons sur TikTok alors que la pandémie du Covid envahit le monde. Ce succès fulgurant le fera connaître notamment auprès de la BBC qui décide de le sélectionner comme représentant du Royaume-Uni lors de l’Eurovision 2022 où il finira en deuxième place.

Parlons maintenant du premier titre de cet album : Deep Blue Doubt.

Débutant par une mélodie douce jouée au piano sur laquelle vient s’ajouter la voix toute aussi douce de Sam Ryder, le piano est ensuite remplacé par une guitare et la voix devient plus énergique. Rien de bien exceptionnel en terme de changement vocal, mais on perçoit quand même le léger gain d’énergie accompagné par la guitare sur laquelle vient ensuite s’ajouter une basse, puis, après la première mesure de la basse s’ajoute la batterie. On a ensuite un refrain énergique, motivant et joyeux qui vient booster le reste du morceau en amplifiant encore plus le côté énergique. Sur le deuxième couplet, quelques variations dans le jeu de guitare ajoutent de la dynamique au titre, au même titre que le choeur qui se joint à la voix de Sam sur le deuxième refrain et qui ajoute une force vocale à ce refrain. Lors du bridge, on retrouve les vocalises puissantes de Sam toujours accompagné par le choeur. L’instru est simplement composée d’une batterie et de body percussions. Deep Blue Doubt est un titre motivant à l’instru acoustique accompagnée par la voix puissante de Sam Ryder.

Après ce titre acoustique, on va passer à un morceau un peu plus synthé : Ok. A la même façon que Deep Blue Doubt, Ok débute avec une partie piano accompagnée de la voix de Sam Ryder. Vient ensuite s’ajouter un violon. Dès le début, on est saisit par le côté émotif de la chanson, et ce n’est que le début. Des percussions synthés viennent ajouter du rythme à l’ensemble. Soudain, un blanc. Un blanc, certes rapide, mais qui à son effet. Le refrain puissant démarre et les émotions transmises par la puissance vocale de Sam Ryder sont décuplées, frappant la personne qui écoute le titre. Cette puissance vocale est différente de celle que l’on entend dans le titre Deep Blue Doubt. Dans le premier morceau c’était une puissance vocale motivante mais ici, elle est émotionnelle et c’est la différence des instru qui nous aide à faire la différence. Dans le morceau Ok, on alterne entre douceur et intensité. Suivant le refrain, un couplet semblable au premier, à la différence du pré-refrain sur lequel on perçoit une deuxième piste vocale. La fin du morceau fait écho au début, à la seule différence que la voix est cette fois-ci accompagnée par les violons. Ok est un morceau moins acoustique que le précédent mais beaucoup plus émotif.