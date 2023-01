Vicky et Nolwen produisent des plants bio à Lopérhet

Vicky Coutard avait passé un baccalauréat agricole avant de bifurquer vers l’éducation spécialisée ; venue de région parisienne, elle souhaitait se réorienter vers la terre et travailler en plein air. Une aspiration que partageait Nolwen Milliner, qui était quant à elle infographiste. Après avoir voyagé, navigué dans quelques boulots alimentaires, elle a passé son BPREA et suivi des stages en maraichage bio. Pendant ce temps, Vicky a aussi passé un CAP menuiserie. Les deux jeunes femmes étaient entretemps devenues amies et avaient décidé de s’associer dans une entreprise d’agriculture biologique. Au fil de leurs réflexions, elles se sont orientées progressivement vers la production de plants bio pour répondre à une demande réelle, notamment des professionnels du Finistère. Elles ont pu reprendre l’exploitation d’une de leurs amies qui souhaitait cesser son activité de maraîchage à Loperhet.

Bricoler, s’associer sans s’entretuer et vivre au rythme des saisons

Avant même de créer officiellement leur Gaec (Groupement agricole d’exploitation en commun), elles ont pu effectuer elles-mêmes des travaux sur le site : fabrication de tables pour les plants, installation d’une chaudière bois pour chauffer certaines tables, système d’irrigation, etc. Elles ont pu compléter leur formation grâce au Civam du Finistère et à son fameux stage « S’associer sans s’entretuer ».

Dès le 1er janvier 2021, Nolwen et Vicky étaient fin prêtes pour une première saison de production. Leurs plants sont essentiellement des légumes (communs ou plus originaux), des plantes aromatiques et des fleurs, quelques petits fruits aussi …

En termes de rythme de travail, les mois d’hiver sont plus calmes, les semis montent progressivement en puissance à partir de février ; la vente aux particuliers commence fin mars, sur l’exploitation les mercredis de 14h à 18h et les samedis de 10h à 18h, et sur les marchés : le lundi matin à Lesneven, le mercredi à partir de 16h à Run ar Puns à Châteaulin, le vendredi matin à Landerneau, le samedi matin à La Forest-Landerneau ; une sélection de plants est proposée au magasin de producteurs de Goasven à Logonna-Daoulas les mardis et vendredis après-midi !

Après plus de deux ans d’exercice, les deux cultivatrices de plants sont heureuses de leur choix. Certes, elles ont peu de vie personnelle pendant les 4 mois de haute saison, mais elles apprécient la saisonnalité de leur travail, la diversité des tâches, et elles s’entendent toujours bien.