7e festival des libertés et des droits humains à Crozon et Camaret du 27 au 29 janvier 2023

Pour sa reprise en 2023, le Festival des libertés et des droits humains a réduit un peu la voilure mais il présente tout de même une sélection de 9 film entre le 27 janvier et le 3 février 2023. La sélection tout public se compose de 5 films, fictions et documentaires à découvrir aux cinémas du bout du monde, le Rex à Crozon et le Rocamadour à Camaret-sur-Mer. 4 séances jeune public sont aussi ouvertes. Différents thèmes traversent les fictions et documentaires dont les projections sont suivies de débats : la santé et l’environnement, les révolutions politiques et sociales, la migration et l’exil, la démocratie, la défense des terres agricoles…

Libre garance, Fiction de Lisa Diaz

C’est l’été 1982. Garance a onze ans et vit dans un hameau reculé des Cévennes où ses parents tentent de mener une vie alternative. Quand deux activistes italiens braquent une banque dans les environs, cela tourne mal. Cet évènement vient chambouler la vie de Garance et de sa famille…

Casting : Grégory Montel, Laetitia Dosch, Lolita Chammah, Simone Liberati, Azou Gardahaut-Petiteau et Jeanne Vallet de Villeneuve

Vendredi 27 janvier 2023 20H30 au Rex avec l’équipe du film dont la réalisatrice, suivi d’un pot d’ouverture du festival.

Mon pays imaginaire, documentaire de Patricio Guzmán

« Octobre 2019, une révolution inattendue, une explosion sociale. Un million et demi de personnes ont manifesté dans les rues de Santiago pour plus de démocratie, une vie plus digne, une meilleure éducation, un meilleur système de santé et une nouvelle Constitution. Le Chili avait retrouvé sa mémoire. L’événement que j’attendais depuis mes luttes étudiantes de 1973 se concrétisait enfin. » Patricio Guzmán

Samedi 28 janvier 2023, 15H00 au Rocamadour en présence du collectif des Conversations citoyennes du samedi matin

Les engagés, Fiction de Emilie Frèche

Sur la route de Briançon, la voiture de David percute un jeune exilé poursuivi par la police. Suivant son instinct, David le cache dans son coffre et le ramène chez sa compagne Gabrielle qui vit avec ses deux enfants. Bouleversé par le destin de cet adolescent, David s’engage à l’aider coûte que coûte.

Samedi 28 janvier 2023 20H30, au Rocamadour en présence de représentants de la CIMADE.

La fabrique des pandémies, documentaire de Marie-Monique Robin

Dengue, Chikungunya, Covid-19, Sida, Ebola : le nombre de maladies émergentes — jusqu’alors inconnues — a explosé ces quarante dernières années. La plupart d’entre elles sont des zoonoses, des maladies infectieuses transmises aux hommes par les animaux. Dans ce documentaire événement, la comédienne Juliette Binoche cherche à saisir les causes de cette « épidémie de pandémies ». Elle part à la rencontre de scientifiques du monde entier pour comprendre quels sont les liens entre la santé humaine et la santé des écosystèmes.

Dimanche 29 janvier 2023 à 15H00 au Rex, en présence de Juliette Binoche en visioconférence, et Philippe Laville du GT de la LDH « Santé et bioéthique ».

La cravate, documentaire de Mathias Théry et Etienne Chaillou

Bastien a vingt ans et milite depuis cinq ans dans le principal parti d’extrême-droite. Quand débute la campagne présidentielle, il est invité par son supérieur à s’engager davantage. Initié à l’art d’endosser le costume des politiciens, il se prend à rêver d’une carrière, mais de vieux démons resurgissent…

Un programme jeune public d’éducation citoyenne

La ligue des droits humains continue à s’adresser également aux plus jeunes, via des projections scolaires et d’autres ouvertes à toutes et tous. 4 films sont proposés cette année :

Douce France, documentaire de Geoffrey Couanon (à partir de 13 ans)

Amina, Sami et Jennyfer sont lycéens en banlieue parisienne, dans le 93. A l’initiative de 3 de leurs professeurs, ils se lancent dans une enquête inattendue sur un gigantesque projet de parc de loisirs qui implique de bétonner les terres agricoles proches de chez eux. Mais peut-on avoir le pouvoir d’agir sur un territoire quand on a 17 ans ? Drôles et intrépides, ces néo-citoyens nous emmènent à la rencontre d’habitants de leur quartier, de promoteurs immobiliers, d’agriculteurs et même d’élus de l’Assemblée Nationale. Une quête réjouissante qui bouscule les idées reçues et ravive notre lien à la terre !

Mercredi 1er février 2023 à 20H30 au Rex à Crozon en présence d’Amélie de Monès del Pujol de l’association Terre de liens

Vanille (recommandé à partir de 6 ans), animation de Guillaume Lorin

Petite parisienne fraîchement débarquée pour les vacances en Guadeloupe, île d’origine de sa maman, Vanille plonge dans une aventure teintée de mystère, à la rencontre de personnages pittoresques et d’une fleur magique. Voilà des vacances qui promettent d’être riches en rebondissements !

Mercredi 1er février 2023 à 10h30 au Rex, précédé des courts-métrages : « Kiko et les animaux » (7’30 ») et « Ton français est parfait » (4’12 »)

Les Secrets de mon père (recommandé à partir de 8-9 ans), animation de Véra Belmont

Dans les années 1960, en Belgique, Michel et son frère Charly vivent une enfance heureuse dans leur famille juive. Leur père, taiseux et discret, ne livre rien de son passé. Les deux frères l’imaginent en grand aventurier, pirate ou chercheur de trésors… Mais que cache-t-il ? Adaptation de la bande dessinée Deuxième génération de Michel Kichka (éditions Dargaud).

Mercredi 1er février 2023 à 15h au Rocamadour

La traversée (recommandé à partir de 11 ans), animation de Florence Miailhe

Un village pillé, une famille en fuite et deux enfants perdus sur les routes de l’exil… Kyona et Adriel tentent d’échapper à ceux qui les traquent pour rejoindre un pays au régime plus clément. Au cours d’un voyage initiatique qui les mènera de l’enfance à l’adolescence, ils traverseront de multiples épreuves, à la fois fantastiques et bien réelles pour atteindre leur destination.

Vendredi 3 février 2023 à 17h au Rocamadour