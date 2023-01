« Never Going Under », le 6ème album de Circa Waves

Aujourd’hui on va s’attaquer à un groupe d’indie rock Anglais : Circa Waves. Composé de Kieran Shudall au chant et à la guitare, Joe Falconer à la guitare, Sam Rourke à la basse et Colin Jones à la batterie, Circa Waves fait ses débuts en 2014 avec leur EP éponyme.

9 ans plus tard, le groupe originaire de Liverpool sort son 6ème album : Never Going Under, qui contient 11 titres, paru le 13 Janvier 2023 chez PIAS.

Parlons maintenant de la 4ème piste de l’album : Your Ghost. Le morceau démarre avec un décompte, comme si on donnait le rythme au groupe mais également aux personnes qui écoutent la chanson. On est ensuite enveloppés par une musique calme où les guitares sont légères et la voix bien audible. Le refrain comporte des paroles nostalgiques en complète contradiction avec la mélodie dansante des instruments. Ensuite, une partie plus lente vient couper cette énergie festive et joyeuse qui nous est transmise dans le titre, suivie par une partie plus vocale qu’on s’imagine bien scander lors d’un concert, avant que le titre ne se termine en douceur.

Le prochain titre s’intitule Living In Grey. Il s’agit du dernier titre de l’album. C’est un morceau qui offre une fin douce et lente à l’album. Living In Grey est une chanson qui éveille les émotions. La voix de Kieran Shudall est plus grave que dans le titre précédent, les accords des guitares sont légers. On retrouve également des violons et des synthés qui viennent s’ajouter au reste des instruments. Des parties instrumentales viennent s’intercaler à certains passages. Une partie instru monte en crescendo vers le refrain qui comporte peu de paroles. Après ce premier refrain, la chanson est légèrement plus énergique et vivante. La voix de Kieran est plus forte. La nostalgie du titre est ici belle et bien ressentie grâce à l’instru qui correspond à l’ambiance des paroles. Living In Grey se termine par un crescendo vers une fin puissante qui close non seulement le titre mais également l’album en entier. Le tout se termine sur un ensemble basse batterie à la suite de cette partie puissante.