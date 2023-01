La vignette du cercle avec Reda Boussella

Le bazar en travail avec Reda Boussella. Des poubelles, des matériaux, du tri, des outils, du rembourrage, des tissus, Reda est sur le départ. Son déménagement semble tout aussi sport que l’a été son arrivée. Un an dans cet atelier, 12 mois sans ce soucier de savoir où travailler et où stocker tout ce qui l’entoure lorsqu’il créer. Il a profité de ce quotidien agréable et monotone pour produire des sculptures, des peintures, des performances pour ses expositions. Maintenant Reda découvre ailleurs, bonne route à lui et bonne écoute à vous !

réalisation émission : Sarah Blumenfeld

photo : ©RedaBoussella

musique : Extrait d’un live de 1991 de Cheikha Rimitti

musique jingle : Chatterton – Feu !