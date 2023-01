Un plongeon Electro-Pop pour le festival « Grand Bain », le 17 et 18 février prochain

Organiser un festival dans une piscine ? Quelle drole d’idée ! Et pourtant, c’est bien le propos du festival “Grand Bain” organisé par le collectif Acoustic Attack . Un lieu atypique pour un festival atypique.

La piscine Foch à Brest, sera très certainement remplie à ras bord le 17 et 18 février prochain. Mais sans eau avec un petit arrière-goût d’eau de javel. Ce sera sans aucun doute un bain de bonnes ondes et de spectateurs ravis. Accueillir un festival dans ce lieu pas très commun, demande une organisation et un aménagement de grande envergure. Un défi logistique pour les brestois du collectif Acoustic Attack qui ont l’habitude d’aller dans des endroits inattendus. Emmanuel Richard, programmateur et organisateur de l’événement, nous présente ce festival à la programmation pointue en plein coeur de l’hiver brestois.

https://youtube.com/shorts/0gbwUHQodfU?feature=share

Découvrir la programmation du festival Grand Bain : https://www.festivalgrandbain.fr/