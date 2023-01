Des Polars et des Notes #97 : Vœux voyageurs…

Et voilà, ça devait arriver un jour ou l’autre : nous sommes en 2023. À part un accès de folie furieuse de Poutine en 2022, nous n’avions guère de chances d’y échapper. Nous y sommes donc, ce qui nous permet de vous souhaiter une excellente année, la santé qui va avec, et de passionnantes lectures.

Nous allons d’ailleurs commencer par six romans méritant de trôner dans toute bibliothèque qui se respecte, six romans qui vous feront voyager et, ce n’est pas le plus gai, vous rappelleront l’état de notre planète, de redoutables crimes ou de terribles histoires du passé. Cinq pays, trois continents, nous vous convions à changer d’air, parfois c’est encore ce qui permet le mieux de comprendre celui que nous respirons tous les jours…

Bonne écoute !

Sommaire :

Livres

UN SIMPLE ENQUÊTEUR – Dror Mishani – Éditions Gallimard – Collection Série Noire.

Traduit de l’hébreu par Laurence Sendrowicz

SIX VERSIONS – Matt Wesolowski – Éditions Les Arènes – Collection Equinox.

Les orphelins du mont Scarclaw

Traduit de l’anglais par Antoine Chainas

LE NUMÉRO UN – Mikhaïl Chevelev – Éditions Gallimard – Collection Du Monde entier.

Traduit du russe par Christine Zeytounian-Beloüs

DANS LES MURMURES DE LA FORÊT RAVIE – Philippe Alauzet – Éditions du Rouergue – Collection Rouergue Noir

Interviews

Isabelle Amonou pour L’ENFANT RIVIÈRE, paru aux éditions Dalva.

Gilles Moraton pour PAS LA DÉFAITE, publié aux éditions Maurice Nadeau.

La Zik

PJ Harvey – This Is Love, Cypress Hill – Illusions, Arcade Fire – Keep the Car Running, David Crosby – Drive my Car, La Canaille – Le Soulèvement Aura Lieu, Bob Dylan – She Belongs to Me

