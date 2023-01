Participez au comptage des oiseaux de jardin les 28 et 29 janvier 2023

Que vous viviez en Finistère, Côtes d’Armor, Morbihan, Ille-et-Vilaine ou Loire-Atlantique, et même si vous n’avez pas de jardin, vous pouvez vous aussi prendre part à cette opération de science participative le samedi 28 ou le dimanche 29 janvier 2023. Il suffit de se munir de la brochure de l’association pour identifier les principales espèces de passereaux, corvidés ou pigeons qui sont usagers des jardins publics ou privés, d’une paire de jumelles (ou pas), et c’est parti pour une heure de bonheur !

Un sympathique Rouge-gorge derrière la vitre, quêtant une graine ? Déjà vu. Mais sauriez-vous identifier le bien nommé Chardonneret élégant, la Sittelle torchepot, championne absolue de varappe (photo de couverture), ou distinguer la Mésange bleue de la Mésange charbonnière ?

Profitez pour cela du kit d’observation que mettent à votre disposition Bretagne Vivante et le Géoca à l’occasion de leur opération de comptage des oiseaux des jardins les 28 et 29 janvier prochains, avec cette année la grive draine comme égérie.

En 2022, plus de 6 000 personnes ont consacré une heure de leur week-end à noter les espèces et le nombre maximal d’oiseaux vus en même temps (si vous voyez 2, puis 3 puis 4 mésanges ensemble, notez 4) ; ces

données permettent sur le long terme de suivre l’évolution des populations de ces oiseaux dits communs – mais qui n’ont rien de banals. C’est à la fois une démarche de science participative et ludique mais aussi une opération de sensibilisation.

En effet, les populations de plusieurs espèces sont en déclin net, pour diverses raisons liées aux activités humaines. Encore faut-il en avoir conscience. Moins d’insecte, un climat qui change, des habitats qui disparaissent… les facteurs défavorables aux oiseaux sont nombreux.

Le 28 ou le 29 janvier 2023, il suffit de choisir un lieu d’observation (un jardin, un parc, une école, seul ou entre voisins ou encore en famille avec enfants et petits enfants) ; restez relativement tranquille, munissez-vous de jumelles si vous en avez (pour voir les détails) et notez tous les oiseaux observés en cochant la juste case sur la brochure distribuée un peu partout. Il est également possible de saisir les informations en ligne sur le site : bretagne-vivante-dev.org/coj