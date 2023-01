TroubaDOUR la chronique aquatique d’Eau et rivières de Bretagne

Dans ce podcast, l’association Eau et rivières de Bretagne nous explique les enjeux liés à la qualité de l’eau des rivières bretonnes, en matière de santé et de préservation des milieux naturels. Il y est notamment question de métabolites, les résidus des pesticides qui contaminent durablement les eaux.



Autrice et narratrice : Dominique le Goux, chargée de mission pesticides et santé

avec les voix de Pauline Kerscaven (chargée de communication) et Anouck Bonjean (éducatrice environnnement)

Signez la pétition sur les métabolites de pesticides dans l’eau potable.