La salle Arvest de Pleyben désormais régie par Isabelle Blandin

Alors qu’elle travaillait en tant que responsable de site dans une PME, Isabelle Blandin est tombée sur une offre d’emploi de la commune de Pleyben. Après avoir travaillé pendant 10 ans en entreprise elle s’est dit que c’était peut être le bon moment pour passer à autre chose et sa candidature a été retenue. Isabelle Blandin a donc pris la suite de Mickaël Pennec à la tête de l’Arvest le 2 janvier 2023.

Une salle avant tout culturelle et une programmation collégiale

Son objectif est de développer le potentiel de la salle pour l’utiliser davantage. L’équipement pourra servir aussi bien pour les entreprises du territoire que pour des expositions, des animations et des spectacles. La vocation de la salle est avant tout culturelle ; cependant, le choix de la programmation sera fait de façon plus collégiale, le conseil municipal et les différentes commissions de la mairie seront consultés. Isabelle Blandin aimerait également développer le côté économique de l’Arvest car la salle peut recevoir des assemblées générales, congrès, séminaires et réunions de travail du fait de sa situation au centre du département et à moins de cinq minutes de la voie express. La régisseuse souhaite également travailler avec les écoles, collèges et lycées de Pleyben mais aussi avec des personnes âgées ainsi que des personnes en situation de handicap.

Kent hypnose c’est le spectacle à découvrir le samedi 4 février à 20h30 à l’ Arvest – Pleyben

Tarif : 10 €

Les places sont également en vente à l’accueil de la mairie.