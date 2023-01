« Permanent Damage », la douceur mélancolique de Joesef

Aujourd’hui on part en Ecosse avec le chanteur de soul pop Joesef. Ayant démarré sa carrière en 2019, Joesef a sortit son premier album le 13 Janvier 2023 chez Bold Cut. Intitulé « Permanent Damage », ce premier album contient 13 titres à l’esthétique mélancolique, nostalgique et douce.

‘Just Come Home With Me Tonight’ raconte l’histoire d’une relation passée de Joesef. Lorsqu’il était dans cette relation, son copain voyait quelqu’un d’autre dans son dos. Joesef était au courant mais il l’aimait tellement qu’il ne voulait pas le laisser partir malgré le fait que son copain n’ait plus de sentiments pour lui. Dans ce titre, le chant est expressif. La douceur du morceau nous fait ressentir l’amour que portait Joesef a ce copain. Les choeurs, la guitare et les violons donnent un côté dreamy à la chanson qui est plaisante à écouter. Les émotions de Joesef nous sont parfaitement transmises. Elles sont d’ailleurs si bien transmises que même après avoir fini d’écouter la chanson, on est toujours sous le coup de ses émotions et il est difficile de s’en remettre.

On va rester dans la douceur musicale des histoires d’amour compliquées de Joesef avec le titre ‘Shower’. Ici, on a une ballade aux airs plus soul et aux paroles authentiques qui nous transmettent toujours aussi bien la douleur de Joesef. Ce titre raconte la mauvaise passe qu’à traversé le chanteur après sa rupture avec son ex. Il nous raconte que la chaleur de son ex et sûrement celle de son amour également, lui manquent. Joesef est mélancolique de cette relation mais il essaie de s’en remettre, comme il le raconte dans les paroles. L’ensemble trompette, guitare, clavier qui accompagne les choeurs semblables à un choeur de gospel sur le bridge font facilement passer ce morceau pour un slow, ce qui est un peu contradictoire par rapport à l’histoire racontée vous trouvez pas ?

En tout cas, « Permanent Damage » est un album qui retrace les difficultés amoureuses de Joesef et la façon dont il a réussi à s’en détacher. L’ambiance générale de l’album est chill et douce malgré les paroles mélancoliques et crues. C’est un album qui nous laisse sous le coup de l’émotion après l’avoir écouté, et c’est à ça qu’on sait que c’est un premier album réussi.