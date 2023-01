Cécile Huchet est la coordinatrice pédagogique d’Entreprendre au féminin Bretagne

Récidiviste de la reconversion professionnelle, Cécile Huchet a d’abord travaillé en marketing et communication pour de grands groupes parisiens avant d’arriver à Brest en 2014. Elle y a rencontré Marina Bouchet avec qui elle s’est associée pour créer un réseau social à la fois numérique et réel. Rosalie Life avait pour ambition de relier des personnes vieillissantes ou isolées socialement à qui le réseau proposait des activités dans le Finistère, en coordination avec des associations ou d’autres structures de loisirs, de culture ou de sport. L’aventure a duré 4 ans et Cécile a ensuite continué dans l’entreprenariat. Après avoir accompagné Brest business school dans sa stratégie de communication, Cécile a souhaité valoriser son certificat Voltaire en créant Facilafrançais, un service de perfectionnement à la langue française. La pandémie de Covid a contrarié ses plans et Cécile s’est réorientée en intégrant le Master Parcours Métiers de la formation des adultes et pédagogies innovantes de l’UBO.



.Au cours de sa 2e année, son stage professionnalisant l’a conduite à Entreprendre au féminin Bretagne jusqu’à ce que l’association lui propose un poste après l’obtention de son diplôme.

Assurer la qualité des formations d’Entreprendre au féminin Bretagne

Cette fonction de coordinatrice pédagogique qu’elle occupe depuis septembre 2022 est nouvelle au sein d’Entreprendre au féminin Bretagne. Elle répond à la certification Qualiopi de l’association comme organisme de formation. Concrètement, Cécile veille à la démarche qualité des formations proposées par Entreprendre au féminin Bretagne : elle anime la communauté des intervenantes et intervenants internes ou externes, gère les formations au quotidien, depuis la création des programmes à leur réalisation, en passant par leur vente, sans oublier le suivi des adhérentes apprenantes. Cécile y apprécie de caractère collaboratif du travail et le lien entre le monde associatif et le monde de l’entreprise.

