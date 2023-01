La Pam, le tiers-lieu de Brest qui va faire impression !

À la Pam, on peut boire et manger, suivre des ateliers pour mieux comprendre son corps, acheter des produits, assister à des projections de films et des débats… Plusieurs associations et entreprises y sont aussi installées comme l’Adaj 29, qui fédère les auberges de jeunesse en Finistère le cabinet de conseil spécialisé dans la réduction du plastique dans l’océan Consultant seas, les champignonnistes Breizh Bell. Il y a aussi la tête de réseau des agences locales de l’énergie et du climat, et toutes et tous les cotravailleuses et cotravailleurs qui le souhaitent.

Horaires d’accueil du public à la Pam :

-10h/23h du lundi au vendredi

-10h/1h le samedi.